Шашлыки без вреда для фигуры: важные правила и подборка полезных маринадов

На диете вы или нет, а на шашлыки все равно пойдете. Как же упустить такую погоду? И правильно! Ходите! Шашлыки стройнеющим разрешаются. Хотите узнать, как правильно ходить на шашлыки, чтобы все ваши старания похудеть не прошли даром?

В своем Instagram нутрициолог Надежда Пахирко рассказала несколько секретов, как ходить на шашлыки с удовольствием и правильно. Эксперт также поделилась вкусными и полезными маринадами для шашлыков.

Шашлыки без вреда для фигуры:

1. Выбираем мясо. Подходят курица, индейка, говядина, телятина. Старайтесь выбирать кусочки без жировой прослойки.

⠀

2.Рыбу можно любых сортов. Обалденно приготовить в фольге на решетке.

⠀

3. Готовим маринад. Для правильного маринада подходят: кефир, соевый соус, уксус, минералка. Добавляйте много зелени и лука.

Техника безопасности на шашлычный день:

Заранее позаботьтесь о наличии правильных закусок на шашлычном столе. Купите свежих овощей, зелени, цельнозернового хлеба.

Позаботьтесь о правильном соусе. Покупные соусы увеличивают калорийность вдвое. Взбейте свежие томаты в блендере, добавьте соли, чеснока, перца. Вкусно и быстро!

Соблюдайте привычный рацион питания в этот день. Пейте воду, кушайте каждые три часа. Не копите место для шашлыков. Иначе, голод будет зверским.

Гости продолжают есть, даже когда наелись. А мы знаем, что нашему телу это не понравится. Остановитесь или ешьте овощи!

Помним о воде! Возьмите с собой! Пейте! Вода дает чувство наполненности желудка и лишний кусок в горло не пойдет.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Полезные маринады для шашлыков.

1. КЕФИРНЫЙ.

Мясо натереть перцем, солью, карри. Положить в глубокую миску. Залить нежирным кефиром. Добавить много рубленного укропа, петрушки и репчатого лука. Оставить на ночь под прессом в холодильнике. Я крылья куриные так делаю. Нет слов, как вкусно.

⠀

2. ОВОЩНОЙ.

Лук и сладкий красный и зелёный перец режем тонкими кольцами. На дно кастрюли слой лука и перца +соль, перец - слой мяса, потом снова лук и перец и тд. Оставить на ночь.

⠀

3. НА ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЕ.

Вода с газом, лук, лимон и специи с солью. Мясо натираем перцем, солью и специями. Выжимаем лимонный сок, резанный полукольцами лук. Перемешиваем. Кладем в глубокую кастрюлю и заливаем газированной водой. В холодильник на ночь.

⠀

4. С ПОМИДОРАМИ.

Много лука, соль, перец, лаврушка и резанные помидоры. Поместить мясо в глубокую кастрюлю. Посолить, поперчить, всыпать резанный лук и помидоры. Руками вмять в мясо лук, помидоры и специи. Накрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник.