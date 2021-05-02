Шашлики без шкоди для фігури: важливі правила і добірка корисних маринадів

На дієті ви чи ні, а на шашлики все одно підете. Як же упустити таку погоду? І правильно! Ходіть! Шашлики тим, що худнуть, дозволяються. Хочете дізнатися, як правильно ходити на шашлики, щоб всі ваші старання схуднути не пройшли даром?

У своєму Instagram нутриціолог Надія Пахірко розповіла кілька секретів, як ходити на шашлики із задоволенням і правильно. Експерт також поділилася смачними і корисними маринадами для шашликів.

Шашлики без шкоди для фігури:

1. Вибираємо м'ясо. Підходять курка, індичка, яловичина, телятина. Намагайтеся вибирати шматочки без жирового прошарку.

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2.Рибу можна будь-яких сортів. Чудово приготувати у фользі на решітці.

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3. Готуємо маринад. Для правильного маринаду підходять: кефір, соєвий соус, оцет, мінералка. Додавайте багато зелені і цибулі.

Техніка безпеки на шашличний день:

Заздалегідь подбайте про наявність правильних закусок на шашличному столі. Купіть свіжих овочів, зелені, цільнозернового хліба.

Подбайте про правильний соус. Покупні соуси збільшують калорійність вдвічі. Збийте свіжі томати в блендері, додайте солі, часнику, перцю. Смачно і швидко!

Дотримуйтесь звичного раціону харчування в цей день. Пийте воду, їжте кожні три години. Не залишайте місце для шашликів. Інакше, голод буде звірячим.

Гості продовжують їсти, навіть коли наїлися. А ми знаємо, що нашому тілу це не сподобається. Зупиніться або їжте овочі!

Пам'ятаємо про воду! Візьміть з собою! Пийте! Вода дає відчуття наповненості шлунка і зайвий шматок в горло не піде.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Корисні маринади для шашликів.

1. КЕФІРНИЙ.

М'ясо натерти перцем, сіллю, каррі. Покласти в глибоку миску. Залити нежирним кефіром. Додати багато рубаного кропу, петрушки і ріпчастої цибулі. Залишити на ніч під пресом в холодильнику. Я крила курячі так роблю. Немає слів, як смачно.

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2. ОВОЧЕВИЙ.

Цибулю і солодкий червоний і зелений перець ріжемо тонкими кільцями. На дно каструлі шар цибулі і перцю + сіль, перець - шар м'яса, потім знову цибулю і перець і тд. Залишити на ніч.

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3. НА ГАЗОВАНІЙ ВОДІ.

Вода з газом, цибуля, лимон і спеції з сіллю. М'ясо натираємо перцем, сіллю і спеціями. Вичавлюємо лимонний сік, різаний півкільцями цибулю. Перемішувати. Кладемо в глибоку каструлю і заливаємо газованою водою. У холодильник на ніч.

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4. З ПОМІДОРАМИ.

Багато цибулі, сіль, перець, лаврушка і різані помідори. Помістити м'ясо в глибоку каструлю. Посолити, поперчити, всипати різану цибулю і помідори. Руками вм'яти в м'ясо цибулю, помідори і спеції. Накрити кришкою і прибрати на ніч в холодильник.