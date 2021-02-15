После шести месяцев: нутрициолог рассказала, когда начинать прикорм малыша и что ему лучше давать

Нутрициолог Надя Андреева не так давно стала мамой во второй раз. По ее прогнозам, сын попробует человеческую еду уже через 2.5 месяца.

Чем она будет кормить малыша, Надя подробно рассказала в своем Instagram.

"Каждый новый вкус у малышей - открытие и фейерверк новых ощущений! Со старшим ребенком мы получали огромное удовольствие от того, что могли наблюдать за его радостью исследования вкусов", - призналась Надя и рассказала, что она - не специалист по детскому питанию.

"Все, что я пишу, это мое решение на основе совета нашего педиатра, который практикует функциональную медицину, советов доктора Крис Кресса и того, что я прочитала", - предупредила Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Прикорм не советуют начинать до шестого месяца.

"Если есть возможность, то малышу лучше оставаться на грудном вскармливании до этого времени, без добавления воды и других продуктов. Как сказал наш доктор, и это подтверждается многими материалами, которые я прочитала, ребенок обычно дает знать, когда он готов к еде и заинтересован в ней", - рассказала Андреева.

Например, он может начать проявлять интерес к еде на столе, тянуться к ней.

"Когда Ноа было 4 месяца и нам об этом сказал врач, то я не очень тогда представляла, как это будет выглядеть, но когда Ноа исполнилось где-то 5,5 месяцев, он начал очень активно тянуть руки к еде на столе - и в шесть месяцев мы начали пробовать давать различные продукты", - призналась нутрициолог.

Принципы, которые Надя использовала для выбора продуктов

"Первое, что стоит учитывать - это сам состав молока. Молоко на 88% состоит из воды, оставшиеся 12% - это наполовину жиры и оставшаяся часть разделена между углеводами и белком.

Причем, белка достаточно немного. Около 55% калорий грудного молока приходится на жиры. С этой точки зрения оптимальными первыми продуктами могут быть некоторые жиры и некоторые углеводы.

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Так как в начале прикорма малыш может съедать 1-2 чайные ложечки, то продукты должны быть мягкими для пищеварения и не вызывать отрицательных пищеварительных реакций (запоры, диарея, аллергии).

С точки зрения функционального питания и многих племенных традиций первыми в прикорм даются продукты, которые содержат жиры, а также овощи, некоторые фрукты, например, печеные или слегка пропаренные яблоки и бананы. В бананах содержится амелаза, которая помогает переваривать углеводы и в яблоках пектин", - написала Надя.

Специалист добавила, что в некторых источниках прикорм начинается с таких продуктов: ферментированное масло трески, желток, пюре из овощей, очень жидкий суп.

Со временем можно добавить хорошо помятое авокадо, сладкий картофель, морковку, тыкву. А вот крупы - не всегда подходящий продукт. Подробнее читайте в посте Андреевой.