Після шести місяців: нутриціолог розповіла, коли починати прикорм малюка і що йому краще давати
Нутриціолог Надя Андрєєва не так давно стала мамою вдруге. За її прогнозами, син спробує людську їжу вже через 2.5 місяці.
Чим вона буде годувати малюка, Надя докладно розповіла у своєму Instagram.
"Кожен новий смак у малюків - відкриття та феєрверк нових відчуттів! З старшим сином ми отримували величезне задоволення від того, що могли спостерігати за його радістю дослідження смаків", - зізналася Надя і розповіла, що вона - не спеціаліст по дитячому харчуванню.
"Все, що я пишу, це моє рішення на основі ради нашого педіатра, який практикує функціональну медицину, порад лікаря Кріс Кресу і того, що я прочитала", - попередила Надя.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Прикорм не радять починати до шостого місяця.
"Якщо є можливість, то малюкові краще залишатися на грудному вигодовуванні до цього часу, без додавання води та інших продуктів. Як сказав наш лікар, і це підтверджується багатьма матеріалами, які я прочитала, дитина зазвичай дає знати, коли вона готова до їжі і зацікавлена в ній", - розповіла Андрєєва.
Наприклад, малюк може почати проявляти інтерес до їжі на столі, тягнутися до неї.
"Коли Ноа було 4 місяці і нам про це сказав лікар, то я не дуже тоді уявляла, як це буде виглядати, але коли Ноа виповнилося десь 5,5 місяців, він почав дуже активно тягнути руки до їжі на столі - і в шість місяців ми почали пробувати давати різні продукти", - зізналася нутриціолог.
Принципи, які Надя використовувала для вибору продуктів
"Перше, що варто враховувати - це сам склад молока. Молоко на 88% складається з води, решта 12% - це наполовину жири і частина розділена між вуглеводами та білками.
Причому, білка досить небагато. Близько 55% калорій грудного молока припадає на жири. З цієї точки зору оптимальними першими продуктами можуть бути деякі жири і деякі вуглеводи.
⠀
Так як на початку прикорму малюк може з'їдати 1-2 чайні ложечки, то продукти повинні бути м'якими для травлення і не викликати негативних травних реакцій (запори, діарея, алергії).
З точки зору функціонального харчування і багатьох племінних традицій першими в прикорм даються продукти, які містять жири, а також овочі і деякі фрукти, наприклад, печені або злегка пропарені яблука і банани. У бананах міститься амелаза, яка допомагає перетравлювати вуглеводи і в яблуках пектин", - написала Надя.
Фахівець додала, що в деяких джерелах прикорм починається з таких продуктів: ферментоване масло тріски, жовток, пюре з овочів, дуже рідкий суп.
З часом можна додати добре пом'яте авокадо, солодку картоплю, моркву, гарбуз. А ось крупи - не завжди відповідний продукт. Детальніше читайте в пості Андрєєвої.
Нагадаємо, Надя Андрєєва розповіла, що їсти тим, хто вічно зайнятий і не може витрачати багато часу на приготування. Нутриціолог дала докладне меню для зайнятих людей.