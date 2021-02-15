Після шести місяців: нутриціолог розповіла, коли починати прикорм малюка і що йому краще давати

Нутриціолог Надя Андрєєва не так давно стала мамою вдруге. За її прогнозами, син спробує людську їжу вже через 2.5 місяці.

"Кожен новий смак у малюків - відкриття та феєрверк нових відчуттів! З старшим сином ми отримували величезне задоволення від того, що могли спостерігати за його радістю дослідження смаків", - зізналася Надя і розповіла, що вона - не спеціаліст по дитячому харчуванню.

"Все, що я пишу, це моє рішення на основі ради нашого педіатра, який практикує функціональну медицину, порад лікаря Кріс Кресу і того, що я прочитала", - попередила Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Прикорм не радять починати до шостого місяця.

"Якщо є можливість, то малюкові краще залишатися на грудному вигодовуванні до цього часу, без додавання води та інших продуктів. Як сказав наш лікар, і це підтверджується багатьма матеріалами, які я прочитала, дитина зазвичай дає знати, коли вона готова до їжі і зацікавлена в ній", - розповіла Андрєєва.

Наприклад, малюк може почати проявляти інтерес до їжі на столі, тягнутися до неї.

"Коли Ноа було 4 місяці і нам про це сказав лікар, то я не дуже тоді уявляла, як це буде виглядати, але коли Ноа виповнилося десь 5,5 місяців, він почав дуже активно тягнути руки до їжі на столі - і в шість місяців ми почали пробувати давати різні продукти", - зізналася нутриціолог.

Принципи, які Надя використовувала для вибору продуктів

"Перше, що варто враховувати - це сам склад молока. Молоко на 88% складається з води, решта 12% - це наполовину жири і частина розділена між вуглеводами та білками.

Причому, білка досить небагато. Близько 55% калорій грудного молока припадає на жири. З цієї точки зору оптимальними першими продуктами можуть бути деякі жири і деякі вуглеводи.

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Так як на початку прикорму малюк може з'їдати 1-2 чайні ложечки, то продукти повинні бути м'якими для травлення і не викликати негативних травних реакцій (запори, діарея, алергії).

З точки зору функціонального харчування і багатьох племінних традицій першими в прикорм даються продукти, які містять жири, а також овочі і деякі фрукти, наприклад, печені або злегка пропарені яблука і банани. У бананах міститься амелаза, яка допомагає перетравлювати вуглеводи і в яблуках пектин", - написала Надя.

Фахівець додала, що в деяких джерелах прикорм починається з таких продуктів: ферментоване масло тріски, жовток, пюре з овочів, дуже рідкий суп.

З часом можна додати добре пом'яте авокадо, солодку картоплю, моркву, гарбуз. А ось крупи - не завжди відповідний продукт. Детальніше читайте в пості Андрєєвої.