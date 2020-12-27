Уютное, домашнее, праздничное: Лилия Ребрик показала, как испечь имбирное печенье для всей семьи

Лилия Ребрик призналась, что предновогодняя суета - это, конечно, приятно, но иногда все просто начинает раздражать и утомлять. К счастью, у ведущей есть рецепт, что делать, если, как она выразилась, все бесит.

А теперь Лилия Ребрик, видимо, успокоилась собственным способом и решила порадовать мужа Андрея Дикого и дочек настоящим ароматным имбирным печеньем, сделанным дома!

"Чим ми снідаємо цього останнього у 2020-му недільного ранку? А снідаємо ми тим, що напекли собі затишного суботнього вечора - імбирними пряниками! Просто шаленію від їхнього аромату: такий зимовий, такий зігріваючий, такий домашній і такий особисто для мене святковий! Ловіть прекрасний рецепт", - написала Ребрик.

"Висипаємо в ємність 100 гр цукру (розтоплюємо на маленькому вогні), додаємо 100 мл окропу, засипаємо ще 150 гр цукру (все постійно перемішуємо) і додаємо 80 гр вершкового масла.

Далі - мед, 100 гр. Потім - 5 г соди, 40 г жовтка (це два жовтка) і 500 г борошна. Все ретельно перемішайте і додайте багато прянощів! Імбир, кардамон, кориця, гвоздика, бадьян! Про всяк випадок скажу, що все обов’язково має бути мелене!

Розкатуємо тісто на харчовій плівці (товщина десь 0,8-1см) і кладемо на 12 годин у холодильник. Але от вчора ми чекали лише годину (дівчата дуже хотіли пряники) - і теж чудовий результат.

Коли час прийшов, дістаємо тісто, фантазуємо, обов‘язково до процесу долучаємо дітей, робимо з печива сердечка, пташок, чоловічків - кого заманеться! Випікаємо 12-15 хвилин за температури 175 градусів.

Поки трохи охолоджується - готуємо "айсинг" (щоб намалювати на пряниках щось). Беремо 200 гр цукрової пудри, 30 гр білка (одне яйце), 1 ст. л. лимонного соку. Збиваємо все бо густої білої маси. Беремо харчові барвники всіх кольорів веселки! І... Фантазуйте, малюйте і створюйте собі настрій!", - рассекретила своих человечков Лилия.

Лилия Ребрик накормила всю семью (фото, видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Напомним, Лилия Ребрик на днях сделала трогательное признание в любви мужу Андрею Дикому, поздравив его с годовщиной свадьбы. Семейная пара вместе уже целых 9 лет.