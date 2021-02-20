Синдром хронической усталости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы восстановиться

"Истощение надпочечников" или синдром хронической усталости, в последнее время считается, что - это неправильная интерпретация внутренних процессов, рассказала Надя Андреева, нутрициолог с 10-летним опытом.

В своем Instagram она дала четкие рекомендации по выходу из этого состояния.

"Возможные тесты по состоянию надпочечников: кортизол (в течение дня по слюне), ДГЭА и пролактин. Но не спешите ставить диагноз самостоятельно, лучше обратиться к врачу", - посоветовала Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Надпоо́чечники (лат. glandulae suprarenales) - парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью почек позвоночных животных и человека. У человека расположены в непосредственной близости к верхнему полюсу каждой почки. Играют важную роль в регуляции обмена веществ и в адаптации организма к неблагоприятным условиям (реакция на стрессовые условия)", - привела Надя объяснения для тех, кто плохо знаком с анатомией человека.

Что будет полезно в любом случае? Практики для восстановления:

снижение стресса и его восприятия (йога-нидра - минимум 3 раза в неделю);

фокус на радости и благодарности (например, 3 благодарности утром, когда чистите зубы и/или перед сном);

мягкие физические нагрузки, которые не вызывают стресс;

полноценный сон (отбой не позднее 22:30, темная прохладная, комната, без синих экранов перед сном);

сбалансированное питание (обязательно включайте хорошие углеводы: корнеплоды, бобовые, такие крупы, как амарант, гречка, киноа с достаточным количеством качественных белков и жиров);

Примерное распределение КБЖУ: 3-4х разовое питание:

Углеводы 150 гр = 600 ккал

Белки 80-90 гр = 320-360 ккал

Жиры 80 гр = 720 ккал

Калории: 1700-1800 ккал

Используем простые формулы, расчет бжу:

Белки 90 гр

Углеводы 152 гр

Жиры 80 гр

Калории 1790 ккал

Например:

завтрак - отварные яйца с овощами, пшеном и маслом кги, сверху водоросли.

Обед - чечевица с диким рисом, овощами и салатом с кунжутными семечками и лимоном.

Ужин - запеченные корнеплоды и кабачок с тыквенными семечками и рыбой, посыпьте зеленью", - посоветовала нутрициолог.