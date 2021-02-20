Синдром хронічної втоми: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб відновитися

"Виснаження надниркових залоз" або синдром хронічної втоми, останнім часом вважається, що це - неправильна інтерпретація внутрішніх процесів, розповіла Надя Андрєєва, нутриціолог з 10-річним досвідом.

У своєму Instagram вона дала чіткі рекомендації щодо виходу з цього стану.

"Можливі тести станом надниркових залоз: кортизол (протягом дня по слині), ДГЕА і пролактин. Але не поспішайте ставити діагноз самостійно, краще звернутися до лікаря", - порадила Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Надпоочечники (лат. glandulae suprarenales) - парні ендокринні залози, розташовані над верхньою частиною нирок хребетних тварин і людини. У людини розташовані в безпосередній близькості до верхнього полюса кожної нирки. Відіграють важливу роль в регуляції обміну речовин та адаптації організму до несприятливих умов (реакція на стресові умови)", - навела Надя пояснення для тих, хто погано знайомий з анатомією людини.

Що буде корисно в будь-якому випадку? Практики для відновлення:

зниження стресу і його сприйняття (йога-нідра - мінімум 3 рази в тиждень);

фокус на радості і подяки (наприклад, 3 подяки вранці, коли чистите зуби і/або перед сном);

м'які фізичні навантаження, які не викликають стрес;

повноцінний сон (відбій не пізніше 22:30, темна прохолодна кімната, без синіх екранів перед сном);

збалансоване харчування (обов'язково включайте хороші вуглеводи: коренеплоди, боби, такі крупи, як амарант, гречка, кіноа з достатньою кількістю якісних білків і жирів);

Зразковий розподіл КБЖУ: 3-4х разове харчування:

Вуглеводи 150 гр = 600 ккал

Білки 80-90 гр = 320-360 ккал

Жири 80 гр = 720 ккал

Калорії: 1700-1800 ккал

Використовуємо прості формули, розрахунок бжу:

Білки 90 гр

Вуглеводи 152 гр

Жири 80 гр

Калорії 1790 ккал

Наприклад:

сніданок - відварені яйця з овочами, пшоном і маслом кгі, зверху водорості.

Обід - сочевиця з диким рисом, овочами і салатом з кунжутним насінням і лимоном.

Вечеря - запечені коренеплоди і кабачок з гарбузовим насінням і рибою, посипте зеленню", - порадила нутриціолог.