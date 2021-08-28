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Сияющая кожа и здоровье волосы: диетолог назвала важный витамин для женской красоты

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Суббота 28 августа 2021 08:38
Сияющая кожа и здоровье волосы: диетолог назвала важный витамин для женской красоты Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Биотин является одним из восьми витаминов группы В. Он также известен, как витамин B-7 или витамин H, и в этом случае H означает "Haar und Haut", что в переводе с немецкого - "волосы и кожа". Особенно важен биотин для женского здоровья и красоты.

Об источниках биотина и его влиянии на организм рассказала в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

Биотин растворим в воде. Организм не накапливает водорастворимые витамины, поэтому людям необходимо усваивать их из своего рациона.

Его основная функция заключается в помощи организму сохранить здоровье кожи, волос, глаз, печени и нервной системы!

Сияющая кожа и здоровье волосы: диетолог назвала важный витамин для женской красоты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Биотин помогает организму преобразовывать пищу в энергию - он поддерживает ряд ферментов, участвующих в расщеплении углеводов, жиров и белков.

В частности, биотин участвует в:

  • глюконеогенезе (синтезе глюкозы из источников, отличных от углеводов, таких как аминокислоты, и биотинсодержащие ферменты, которые помогают запустить этот процесс);
  • синтезе жирных кислот (биотин помогает ферментам, активирующим реакции, важные для производства жирных кислот);
  • распаде аминокислот (биотинсодержащие ферменты участвуют в метаболизме нескольких важных аминокислот, включая лейцин).

Сияющая кожа и здоровье волосы: диетолог назвала важный витамин для женской красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сколько же биотина необходимо и в чем он содержиться? The Office of Dietary Supplements Trusted Source рекомендует:

  • 30 микрограммов (мкг) для взрослых, в том числе при беременности;
  • 35 мкг при кормлении грудью.

Вот основные природные источники биотина:

  • яичный желток;
  • субпродукты (печень, почки);
  • орехи, такие как миндаль, арахис, пекан и грецкие орехи;
  • ореховое масло;
  • соя и другие бобовые;
  • цельнозерновые и крупы;
  • цветная капуста;
  • бананы;
  • грибы.

Сияющая кожа и здоровье волосы: диетолог назвала важный витамин для женской красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поскольку методы обработки пищевых продуктов, такие, как приготовление пищи, могут сделать биотин неэффективным, сырые или менее обработанные версии этих продуктов содержат более активный биотин!

Биотин очень важен для беременных и кормящих женщин. Хотя симптоматический дефицит биотина встречается редко, низкий уровень биотина часто встречается во время беременности.

Напомним, что ранее anti-age эксперт Евгения Седина рассказала, как минимизировать поступление различных токсинов в организм.

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