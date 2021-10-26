Скрытые калории: нутрициолог назвала неожиданные продукты, из-за которых можно потолстеть

Бывает, сидишь на диете и ничего лишнего себе не позволяешь, даже занимаешься спортом! А вес почему-то не уходит.

Дело может быть в "невинных" на первый взгляд продуктах со скрытыми калориями, которые вы продолжаете употреблять, рассказала нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram.

После того, как я заканчиваю задавать вопросы клиенту о его питании на консультации, иногда я вижу ошибку в элементарном. Многие употребляют по 300-500 и даже больше "скрытых" калорий. И благодаря сокращению именно таких ккал можно успешно терять вес, особенно - в первое время.

Стоит пересмотреть свое отношение к кофе с молоком (фото: pexels.com)

Что же это за калории, на которые следует обратить первоочередное внимание? Перечислю их и предложу альтернативную замену, где это возможно.

Продукты, от которых можно потолстеть из-за скрытых калорий

Капучино, латте и прочие кофейные напитки, в которые добавляют сахар, молоко, сливки, сиропы, мед, шоколад и прочие добавки. В одном напитке может содержаться от 40 ккал (капучино с 60 мл молока) до 450 ккал (мокачино со 100 мл молока, 40 мл сливок, 50 мл шоколада).

А ведь есть люди, которые ежедневно выпивают по 3 порции латте и больше, в каждом из которых по 100 ккал. А вот в порции эспрессо или американо без сахара содержится всего 2-5 ккал.

Выход: делать выбор в пользу напитков без добавок - американо, эспрессо, лунго без сахара. Если вы жить не можете без капучино или латте, сократите частоту употребления до 2-3-х порций в неделю.

Вода отдельно, фрукты тоже отдельно (фото: pexels.com)

Соусы (включая майонез), кетчупы, заправки. Любители соусов и заправок за день могут набирать минимум несколько десятков калорий, а может и сотню.

Выход: если вам "сухо" и невкусно, предлагаю вместо соусов к мясу или гарниру добавлять немного тушеных овощей - особенно помидоры, которые дают много жидкости.

Масла. Необходимости их исключать, конечно же, нет. Но добавлять их везде по несколько раз в день - это верный способ за год набрать парочку килограмм. И не следует добавлять масло в салаты или на сковороду на глаз. В 1 ст. л. масла содержится целых 135 ккал, а в 1 ч. л. - 45 ккал.

Выход: советую добавлять в салаты по 1 ч. л., а также 1 ч. л. бальзамического уксуса. Дополнительная рекомендация - сократить количество жарки до 2-х в неделю, и если жарить, то на сковороде с антипригарным тефлоновым покрытием, на которой можно приготовить тот же омлет вообще без масла.

Соки пакетированные.

Выход: лучше пить обычную воду и выбирать цельнозерновой фрукт.