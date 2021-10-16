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Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно

Новина українською →
Суббота 16 октября 2021 11:03
Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

В интернете полно советов, как почиститься от паразитов в домашних условиях. Разнообразные специалисты учат, что нужно для этого использовать, от таблеток до настоек. Но оказывается, самостоятельно этим заниматься нельзя, так как можно всерьез навредить организму.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельноОчень важно наладить работу ЖКТ перед чисткой (фото: pexels.com)

Не делайте это самостоятельно! Не проводите противопаразитарные программы без помощи специалиста. Ни себе, ни, тем более, детям. Это опасно для здоровья. Объяснить, почему?

Какой вред несут паразиты, находясь в организме человека:

  • конкурируют с нами в борьбе за питательные вещества. Они любят витамины, которые мы принимаем. Они воруют глюкозу, именно поэтому нас так тянет на сладкое,

  • они провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе, онкологию,

  • в процессе своей жизнедеятельности они выделяют огромное количество токсинов, нейротоксинов, которые приводят к той самой хронической усталости.

Так вот, количество этих токсинов увеличивается в разы, когда паразиты гибнут.

Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельноНа ЖКТ может обрушиться шквал токсинов (фото: pexels.com)

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А что произойдет, если выпить таблетку от "глистов" без подготовки ЖКТ?

  1. Во-первых, эти препараты очень токсичны сами по себе. Если печень здорова, то такой эксперимент может пройти без побочных эффектов.
  2. Во-вторых, однократного применения не достаточно. Нужна схема приема. Принимая однократно, можно убить взрослую особь, а личинки останутся живыми. Через 2-3 недели они превратятся в полноценного паразита - и процесс начнется заново.
  3. В-третьих, если таблетка подействует, паразиты погибнут, а ЖКТ не справится с токсической нагрузкой? Если у ребенка запоры, представьте, что будет? Сильнейшая интоксикация, крапивница, рвота, да все что угодно! У взрослых тоже такое бывает. Мне рассказывали о таких своих "впечатлениях".

Поэтому очень важно сделать грамотную подготовку для ЖКТ перед проведением противопаразитарной программы.

Раньше нутрициолог рассказала, как лучше всего поддержать печень осенью.

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