Сладкое – днем, кислое - вечером: эксперт дала инструкцию, как правильно питаться по часам

Как можно правильно использовать вкусы и свойства продуктов себе на пользу? Когда лучше всего есть те или иные блюда, тобы они принесли максимальную пользу и точно не нравредили? А эти вопросы ответила эксперт по питанию и ЗОЖ Валентина Ивушкина.

В своем блоге в Instagram эксперт рассказала, как вкус продуктов непосредственно влияет на различные органы и научила питаться по часам.

В восточной медицине есть такое понятие, как "органотропность". Сладкий вкус тропен к поджелудочной (именно поэтому злоупотребляя сладким, мы получаем сахарный диабет, а не, скажем, камни в почках).

Кислый вкус тропен к печени.

Соленый – к почкам.

Горький – к сердцу.

Тропный - значит влияющий на орган напрямую, добирающийся до него по своей протоптанной тропе быстрее других вкусов.



Вся система питания по циклу элементов пронизана этими принципами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так, поджелудочная особым образом связана с жизненным началом Слизь, поэтому сладкие продукты (которые по своим свойствам тропны к поджелудочной) мы не едим в часы Слизи с 6-7 до 11 и с 18:30-19 до 23 часов. Готовим соответствующие блюда из соответствующих ингредиентов.



Печень и желчный особым образом связаны с жизненным началом Желчь, поэтому кислые продукты (которые по своим свойствам тропны к печени) мы не едим в часы Желчи с 11 до 15 часов.



Кто-то скажет, например: "Ой, да это же проще простого – не есть сладкое утром и вечером". Но на деле все сложнее.

Во-первых, потому что человеку очень трудно сразу перестроить свои привычки. И утром рука нет-нет, да тянется за печеньем или конфетой во время завтрака или ужина.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, сладким вкусом обладают не только сладости и собственно сахар, но и некоторые виды мяса, овощей, круп, бобовых, фрукты и так далее.

В-третьих, помимо вкуса продукт определяют свойства. Так, кабачок или морковь обладают сладковатым вкусом, но при этом ярко выраженных тяжёлых слизистых свойств у них нет, к тому же это клетчатка, поэтому в часы Слизи эти овощи есть можно. А вот авокадо обладает менее выраженной сладостью, но он настолько 1) холодный 2) тяжелый и 3) маслянистый, что в часы Слизи его есть крайне не рекомендуется.



А еще важно, сырой продукт или приготовленный. Скажем, сырой помидор в часы утренней Слизи есть определенно не стоит, потому что утром пищеварение еще вялое и непроснувшееся. А вот притушенный, вместе с легкими крупами, другими овощами и, возможно, кусочком нежирного животного белка – очень даже можно.