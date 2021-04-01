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Сладкое – днем, кислое - вечером: эксперт дала инструкцию, как правильно питаться по часам

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 17:45
Сладкое – днем, кислое - вечером: эксперт дала инструкцию, как правильно питаться по часам Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Как можно правильно использовать вкусы и свойства продуктов себе на пользу? Когда лучше всего есть те или иные блюда, тобы они принесли максимальную пользу и точно не нравредили? А эти вопросы ответила эксперт по питанию и ЗОЖ Валентина Ивушкина.

В своем блоге в Instagram эксперт рассказала, как вкус продуктов непосредственно влияет на различные органы и научила питаться по часам.

В восточной медицине есть такое понятие, как "органотропность". Сладкий вкус тропен к поджелудочной (именно поэтому злоупотребляя сладким, мы получаем сахарный диабет, а не, скажем, камни в почках).

  • Кислый вкус тропен к печени.
  • Соленый – к почкам.
  • Горький – к сердцу.

Тропный - значит влияющий на орган напрямую, добирающийся до него по своей протоптанной тропе быстрее других вкусов.

Вся система питания по циклу элементов пронизана этими принципами.

Сладкое – днем, кислое - вечером: эксперт дала инструкцию, как правильно питаться по часам
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так, поджелудочная особым образом связана с жизненным началом Слизь, поэтому сладкие продукты (которые по своим свойствам тропны к поджелудочной) мы не едим в часы Слизи с 6-7 до 11 и с 18:30-19 до 23 часов. Готовим соответствующие блюда из соответствующих ингредиентов.

Печень и желчный особым образом связаны с жизненным началом Желчь, поэтому кислые продукты (которые по своим свойствам тропны к печени) мы не едим в часы Желчи с 11 до 15 часов.

Кто-то скажет, например: "Ой, да это же проще простого – не есть сладкое утром и вечером". Но на деле все сложнее.

Во-первых, потому что человеку очень трудно сразу перестроить свои привычки. И утром рука нет-нет, да тянется за печеньем или конфетой во время завтрака или ужина.

Сладкое – днем, кислое - вечером: эксперт дала инструкцию, как правильно питаться по часам

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, сладким вкусом обладают не только сладости и собственно сахар, но и некоторые виды мяса, овощей, круп, бобовых, фрукты и так далее.

В-третьих, помимо вкуса продукт определяют свойства. Так, кабачок или морковь обладают сладковатым вкусом, но при этом ярко выраженных тяжёлых слизистых свойств у них нет, к тому же это клетчатка, поэтому в часы Слизи эти овощи есть можно. А вот авокадо обладает менее выраженной сладостью, но он настолько 1) холодный 2) тяжелый и 3) маслянистый, что в часы Слизи его есть крайне не рекомендуется.

А еще важно, сырой продукт или приготовленный. Скажем, сырой помидор в часы утренней Слизи есть определенно не стоит, потому что утром пищеварение еще вялое и непроснувшееся. А вот притушенный, вместе с легкими крупами, другими овощами и, возможно, кусочком нежирного животного белка – очень даже можно.

Напомним, что ранее Валентина Ивушкина назвала топ-6 продуктов-провокаторов хронических болезней.

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