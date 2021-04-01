Солодке – вдень, кисле - ввечері: експерт дала інструкцію, як правильно харчуватися по годинах

Як можна правильно використовувати смаки і властивості продуктів собі на користь? Коли краще всього їсти ті чи інші страви, щоб вони принесли максимальну користь і точно не нашкодили? А ці питання відповіла експерт по харчуванню та ЗСЖ Валентина Івушкіна.

У східній медицині є таке поняття, як "органотропність". Солодкий смак тропний до підшлункової (саме тому зловживаючи солодким, ми отримуємо цукровий діабет, а не, скажімо, камені в нирках).

Кислий смак тропний до печінки.

Солоний – до нирок.

Гіркий – до серця.

Тропний - значить впливає на орган безпосередньо, добирається до нього за своєю протоптаною стежкою швидше за інші смаки.



Вся система харчування по циклу елементів пронизана цими принципами.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, підшлункова особливим чином пов'язана з життєвим початком Слиз, тому солодкі продукти (які за своїми властивостями тропні до підшлункової) ми не їмо в години Слизу з 6-7 до 11 та з 18:30-19 до 23 годин. Готуємо відповідні страви з відповідних інгредієнтів.



Печінка і жовчний особливим чином пов'язані з життєвим початком Жовч, тому кислі продукти, які за своїми властивостями тропні до печінки) ми не їмо в години Жовчі з 11 до 15 годин.



Хтось скаже, наприклад: "Ой, так це ж простіше простого – не їсти солодке вранці і ввечері". Але насправді все складніше.

По-перше, тому що людині дуже важко відразу перебудувати свої звички. І зранку рука сама тягнеться за печивом або цукеркою під час сніданку або вечері.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, солодким смаком володіють не тільки солодощі та власне цукор, але і деякі види м'яса, овочів, круп, бобових, фрукти і так далі.

По-третє, крім смаку продукт визначають властивості. Так, кабачок або морква мають солодкуватий смак, але при цьому яскраво виражених важких слизових властивостей у них немає, до того ж це клітковина, тому в години Слизу ці овочі можна. А ось авокадо має менш виражену солодкістю, але він настільки 1) холодний 2) важкий і 3) маслянистий, що в години Слизу його їсти вкрай не рекомендується.



А ще важливо, сирий продукт або приготований. Скажімо, сирий помідор в години ранкового Слизу їсти безумовно не варто, тому що вранці травлення ще мляве. А ось притушенный, разом з легкими крупами, іншими овочами і, можливо, шматочком нежирного тваринного білка – дуже навіть можна.