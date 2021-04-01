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Солодке – вдень, кисле - ввечері: експерт дала інструкцію, як правильно харчуватися по годинах

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 17:45
Солодке – вдень, кисле - ввечері: експерт дала інструкцію, як правильно харчуватися по годинах Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Як можна правильно використовувати смаки і властивості продуктів собі на користь? Коли краще всього їсти ті чи інші страви, щоб вони принесли максимальну користь і точно не нашкодили? А ці питання відповіла експерт по харчуванню та ЗСЖ Валентина Івушкіна.

У своєму блозі Instagram експерт розповіла, як смак продуктів безпосередньо впливає на різні органи і навчила харчуватися по годинах.

У східній медицині є таке поняття, як "органотропність". Солодкий смак тропний до підшлункової (саме тому зловживаючи солодким, ми отримуємо цукровий діабет, а не, скажімо, камені в нирках).

  • Кислий смак тропний до печінки.
  • Солоний – до нирок.
  • Гіркий – до серця.

Тропний - значить впливає на орган безпосередньо, добирається до нього за своєю протоптаною стежкою швидше за інші смаки.

Вся система харчування по циклу елементів пронизана цими принципами.

Солодке – вдень, кисле - ввечері: експерт дала інструкцію, як правильно харчуватися по годинах
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, підшлункова особливим чином пов'язана з життєвим початком Слиз, тому солодкі продукти (які за своїми властивостями тропні до підшлункової) ми не їмо в години Слизу з 6-7 до 11 та з 18:30-19 до 23 годин. Готуємо відповідні страви з відповідних інгредієнтів.

Печінка і жовчний особливим чином пов'язані з життєвим початком Жовч, тому кислі продукти, які за своїми властивостями тропні до печінки) ми не їмо в години Жовчі з 11 до 15 годин.

Хтось скаже, наприклад: "Ой, так це ж простіше простого – не їсти солодке вранці і ввечері". Але насправді все складніше.

По-перше, тому що людині дуже важко відразу перебудувати свої звички. І зранку рука сама тягнеться за печивом або цукеркою під час сніданку або вечері.

Солодке – вдень, кисле - ввечері: експерт дала інструкцію, як правильно харчуватися по годинах

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, солодким смаком володіють не тільки солодощі та власне цукор, але і деякі види м'яса, овочів, круп, бобових, фрукти і так далі.

По-третє, крім смаку продукт визначають властивості. Так, кабачок або морква мають солодкуватий смак, але при цьому яскраво виражених важких слизових властивостей у них немає, до того ж це клітковина, тому в години Слизу ці овочі можна. А ось авокадо має менш виражену солодкістю, але він настільки 1) холодний 2) важкий і 3) маслянистий, що в години Слизу його їсти вкрай не рекомендується.

А ще важливо, сирий продукт або приготований. Скажімо, сирий помідор в години ранкового Слизу їсти безумовно не варто, тому що вранці травлення ще мляве. А ось притушенный, разом з легкими крупами, іншими овочами і, можливо, шматочком нежирного тваринного білка – дуже навіть можна.

Нагадаємо, що раніше Валентина Івушкіна назвала топ-6 продуктів-провокаторів хронічних хвороб.

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