Смело рисуйте: рецепт аппетитных ажурных блинов от Лилии Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик успевает все - и много работать, и проводить время с семьей, а также заботиться о ней - к примеру, готовить любимым завтраки. Звезда поделилась любимым рецептом вкусных домашних блинчиков с необычной "фишкой".

О том, как приготовить ажурные блины, она рассказала в своем Instagram.

Лилия также показала уютные моменты семейного завтрака в загородном доме. На фото она сидит за столом вместе со старшей дочкой Дианой, которая стоит сзади и обнимает маму за шею или же закрывает ей глаза.

На столе стоит букет нарциссов, а также тарелка с блинами и блюдо с пирожными, а их собака пытается что-нибудь стащить.

По мнению Ребрик, любовь мамы как раз и начинается с таких простых мелочей.

"Я часто задумываюсь: с чего начинается любовь мамы! С мелочей! Она проявляет себя в таких деталях, как вкусненько испеченных блинах на завтрак, в теплом какао в любимых чашках, в заботе каждое мгновение, в мыслях о своих детках каждую секунду", - поделилась ведущая.

После чего предложила свой оригинальный рецепт.



"Пишу вам рецепт обычных блинов, но с необычной фишечкой. Дело в том, что готовое тесто надо будет перелить в пластиковую бутылку, продырявить крышечку и закрыть ее. А потом наливать на сковородку через эту дырочку. Прямо смело рисовать на разогретой сковороде кружево. И у вас получатся ажурные аппетитные блины", - раскрыла секрет артистка.

Лилия Ребрик любит готовить завтраки для своих дочерей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ажурные блины от Лилии Ребрик:

Возьмите 3 яйца, 500 мл молока, 30 г сливочного масла или 2 столовые ложки масла (можно любое). Мой совет: лучше, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, поэтому достаньте их заранее.

Яйца разбейте, добавьте к ним немного сахара, немного соли. Перемешайте все, чтобы была однородная масса. Добавьте 100-150 мл молока. Перемешайте еще, как можно лучше и тщательнее, просейте 200 гр муки в тесто, снова перемешайте так, чтобы не было комочков. Добавьте оставшееся молоко и снова перемешайте! Добавьте растопленное сливочное масло (но не горячее!) или растительное масло. И.... да, снова перемешайте! Тесто должно быть довольно жидким.

Ну а дальше переливаем в бутылку и рисуем на сковороде узоры. Жарим с обеих сторон. Поверьте, такие ажурные блины не оставят никого равнодушным!

"Сколько получается блинов - не знаю. Честно говоря, никогда так посчитать и не смогла, потому что я еще их дожарить не успеваю, как девчонки уже разгребают!" - подытожила Лилия.