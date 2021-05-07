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Сміливо малюйте: рецепт апетитних ажурних млинців від Лілії Ребрик

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 09:32
Сміливо малюйте: рецепт апетитних ажурних млинців від Лілії Ребрик Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Лілія Ребрик встигає все - і багато працювати, і проводити час з сім'єю, а також піклуватися про неї - наприклад, готувати коханим сніданки. Зірка поділилася улюбленим рецептом смачних домашніх млинчиків з незвичайною "фішкою".

Про те, як приготувати ажурні млинці, вона розповіла у своєму Instagram.

Лілія також показала затишні моменти сімейного сніданку в заміському будинку. На фото вона сидить за столом разом зі старшою донькою Діаною, яка стоїть ззаду і обіймає маму за шию або ж закриває їй очі.

На столі стоїть букет нарцисів, а також тарілка з млинцями і блюдо з тістечками, а їх собака намагається що-небудь поцупити.

Сміливо малюйте: рецепт апетитних ажурних млинців від Лілії Ребрик

На думку Ребрик, любов мами якраз і починається з таких простих дрібниць.

"Я часто замислююся: з чого починається любов мами! З дрібниць! Вона проявляє себе в таких деталях, як смачненько спечених млинцях на сніданок, в теплому какао в улюблених чашках, в турботі кожну мить, в думках про своїх діток кожну секунду", - поділилася ведуча.

Після чого запропонувала свій оригінальний рецепт.

"Пишу вам рецепт звичайних млинців, але з незвичайною фішечкою. Справа в тому, що готове тісто треба буде перелити в пластикову пляшку, продірявити кришечку і закрити її. А потім наливати на пательню через цю дірочку. Прямо сміливо малювати на розігрітій пательні мереживо. І у вас вийдуть ажурні апетитні млинці", - розкрила секрет артистка.

Сміливо малюйте: рецепт апетитних ажурних млинців від Лілії Ребрик

Лілія Ребрик любить готувати сніданки для своїх дочок (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ажурні млинці від Лілії Ребрик:

Візьміть 3 яйця, 500 мл молока, 30 г вершкового масла або 2 столові ложки масла (можна будь-яке). Моя порада: краще, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, тому дістаньте їх заздалегідь.

Яйця розбийте, додайте до них трохи цукру, трохи солі. Перемішайте все, щоб була однорідна маса. Додайте 100-150 мл молока. Перемішайте ще, якомога краще і ретельніше, просійте 200 гр борошна у тісто, знову перемішайте так, щоб не було грудочок. Додайте молоко, що лишилося, і знову перемішайте! Додайте розтоплене вершкове масло (але не гаряче!) або оліі. І.... так, знову перемішайте! Тісто має бути доволі рідким.

Ну а далі переливаємо в пляшку і малюємо на пательні узори. Смажимо з обох боків. Повірте, такі ажурні млинці не залишать нікого байдужим!

"Скільки виходить млинців - не знаю. Чесно кажучи, ніколи так порахувати і не змогла, тому що я ще їх досмажити не встигаю, як дівчата вже розгрібають!"- підсумувала Лілія.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик запропонувала простий рецепт смачного пирога в мультиварці.

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