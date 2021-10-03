Не спешим отказываться: диетолог рассказала неизвестную правду про молочку

"Что мне делать? Люблю - не могу! Не могу отказаться от молочных продуктов, но страшно их есть!", - говорят многие на консультации у специалистов по питанию, начитавшись статей, как это вредно. ⠀

На самом деле от молока есть как вред, так и польза. Если если организм способен усвоить лактозу, будет польза. Не способен усвоить - будет вред, разъяснила диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.

За способность усваивать отвечает фермент лактАза, который расщепляет лактОзу (молочный сахар) на глюкозу и галактозу.

У каждого из нас есть ген, который отвечает за активность фермента. И в зависимости от генотипа лактАзы может вырабатываться в десятки раз меньше, и это влияет на расщепление лактозы.

Всегда ли молочка - это вредно? (фото: pexels.com)

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Что делать? Не спешим отказываться от молока, сыра, творога, а сдаем генетический тест. Это нужно сделать только раз в жизни. Если с генетикой все ОК, остается вопрос к микробиоте кишечника.

По факту, младенцы первый год жизни питаются материнскими молоком, в нем тоже есть лактоза. А это значит, что фермент лактаза у ребенка есть.

первый год жизни питаются материнскими молоком, в нем тоже есть лактоза. А это значит, что фермент лактаза у ребенка есть. Что происходит во взрослом возрасте? Лактаза не может же окончательно исчезнуть? Может, если есть неблагополучие в кишечнике. И здесь очень важно состояние слизистой тонкого кишечника и бактерий, которые в нем обитают.

Вспомните момент, когда вы поняли, что молоко не ваш продукт. Понять это просто: вздутие, диарея. Возможно, не задолго до этого вы перенесли какую-то кишечную инфекцию, отравление? Возможно, лечились антибиотиками? И после этого вам пришлось ограничить или совсем отказаться от молочки?

Молочку можно вернуть в рацион - и это совершенно безопасно? (фото: pexels.com)

А все потому, что нарушился микробиом тонкого кишечника. Снизилось количество нормофлоры и расцвела буйным цветом условно-патогенная. И этого достаточно.

Непереносимость молочки: что делать?

Без паники! Сдаем анализ, выявляем патогены, убираем их из кишечника. Работы сразу скажу, не на один день. Здесь еще важно скорректировать питание, убрать продукты, которые кормят патогенную микрофлору, заселить нормофлору, подкормить ее. И тогда, если с генетикой все ОК, возвращаем любимый творог и сыр в свой рацион.