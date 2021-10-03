ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Не спешим отказываться: диетолог рассказала неизвестную правду про молочку

Новина українською →
Воскресенье 03 октября 2021 16:51
Не спешим отказываться: диетолог рассказала неизвестную правду про молочку Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Что мне делать? Люблю - не могу! Не могу отказаться от молочных продуктов, но страшно их есть!", - говорят многие на консультации у специалистов по питанию, начитавшись статей, как это вредно. ⠀

На самом деле от молока есть как вред, так и польза. Если если организм способен усвоить лактозу, будет польза. Не способен усвоить - будет вред, разъяснила диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.

За способность усваивать отвечает фермент лактАза, который расщепляет лактОзу (молочный сахар) на глюкозу и галактозу.

У каждого из нас есть ген, который отвечает за активность фермента. И в зависимости от генотипа лактАзы может вырабатываться в десятки раз меньше, и это влияет на расщепление лактозы.

Не спешим отказываться: диетолог рассказала неизвестную правду про молочкуВсегда ли молочка - это вредно? (фото: pexels.com)

Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли

Что делать? Не спешим отказываться от молока, сыра, творога, а сдаем генетический тест. Это нужно сделать только раз в жизни. Если с генетикой все ОК, остается вопрос к микробиоте кишечника.

  • По факту, младенцы первый год жизни питаются материнскими молоком, в нем тоже есть лактоза. А это значит, что фермент лактаза у ребенка есть.
  • Что происходит во взрослом возрасте? Лактаза не может же окончательно исчезнуть? Может, если есть неблагополучие в кишечнике. И здесь очень важно состояние слизистой тонкого кишечника и бактерий, которые в нем обитают.

Вспомните момент, когда вы поняли, что молоко не ваш продукт. Понять это просто: вздутие, диарея. Возможно, не задолго до этого вы перенесли какую-то кишечную инфекцию, отравление? Возможно, лечились антибиотиками? И после этого вам пришлось ограничить или совсем отказаться от молочки?

Не спешим отказываться: диетолог рассказала неизвестную правду про молочкуМолочку можно вернуть в рацион - и это совершенно безопасно? (фото: pexels.com)

А все потому, что нарушился микробиом тонкого кишечника. Снизилось количество нормофлоры и расцвела буйным цветом условно-патогенная. И этого достаточно.

Непереносимость молочки: что делать?

Без паники! Сдаем анализ, выявляем патогены, убираем их из кишечника. Работы сразу скажу, не на один день. Здесь еще важно скорректировать питание, убрать продукты, которые кормят патогенную микрофлору, заселить нормофлору, подкормить ее. И тогда, если с генетикой все ОК, возвращаем любимый творог и сыр в свой рацион.

Врач рассказала, кому точно не стоит есть квашеную капусту, хоть она и суперполезна.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Копы" грубо положили на асфальт скандального блогера Волошина: всплыло правдивое видео
"Копы" грубо положили на асфальт скандального блогера Волошина: всплыло правдивое видео