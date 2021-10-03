Не поспішаємо відмовлятися: дієтолог розповіла невідому правду про молочку

"Що мені робити? Люблю - не можу! Не можу відмовитися від молочних продуктів, але страшно їх їсти!",- кажуть клієнти нутриціологам на консультації, начитавшись статей, як це шкідливо. ⠀

Насправді від молока є як шкода, так і користь. Якщо якщо організм здатний засвоїти лактозу, буде користь. Не здатний засвоїти - буде шкода, роз'яснила дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram.

За здатність засвоювати відповідає фермент лактАза, який розщеплює лактОзу (молочний цукор) на глюкозу і галактозу.

У кожного з нас є ген, який відповідає за активність ферменту. І в залежності від генотипу лактази може вироблятися в десятки разів менше, і це впливає на розщеплення лактози.

Чи завжди молочка - це шкідливо? (фото: pexels.com)

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Що робити? Не поспішаємо відмовлятися від молока, сиру, а здаємо генетичний тест. Це потрібно зробити тільки раз в житті. Якщо з генетикою все ОК, залишається питання до мікробіоті кишечника.

За фактом, немовля перший рік життя харчуються материнськими молоком, в ньому теж є лактоза. А це означає, що фермент лактаза у дитини є.

перший рік життя харчуються материнськими молоком, в ньому теж є лактоза. А це означає, що фермент лактаза у дитини є. Що відбувається у дорослому віці? Не може ж лактаза остаточно зникнути? Може, якщо є неблагополуччя в кишечнику. І тут дуже важливі стан слизової тонкого кишечника і бактерій, які в ньому мешкають.

Згадайте момент, коли ви зрозуміли, що молоко не ваш продукт. Зрозуміти це просто: здуття, діарея. Можливо, не задовго до цього ви перенесли якусь кишкову інфекцію, отруєння? Можливо, лікувалися антибіотиками? І після цього вам довелося обмежити або зовсім відмовитися від молочки?

Молочку можна повернути в раціон - і це абсолютно безпечно? (фото: pexels.com)

А все тому, що порушився мікробіом тонкого кишечника. Знизилася кількість нормофлори і розцвіла буйним цвітом умовно-патогенна. І цього достатньо.

Непереносимість молочки: що робити?

Без паніки! Здаємо аналіз, виявляємо патогени, прибираємо їх з кишечника. Роботи відразу скажу, не на один день. Тут ще важливо скорегувати харчування, прибрати продукти, які годують патогенну мікрофлору, заселити нормофлору, підгодувати її. І тоді, якщо з генетикою все ОК, повертаємо улюблений сир і молчку взагалі в свій раціон.