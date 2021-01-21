Сплошная польза: простые детокс-продукты, которые стоит добавить в ежедневное меню

Это так приятно – осознавать, что когда мы едим тот или иной продукт, мы не просто забиваем желудок – мы получаем такой спектр нутриентов, которые выходят за рамки простых БЖУ, витаминов и минералов! О том, как очистить организм и сделать это вкусно без особых ограничений рассказала нутрициолог Анна Никольская.

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По словам эксперта, определенные продукты в нашем рационе – это мощные противовоспалительные антиоксиды, флавоноиды, геропротекторы, онкопротекторы и т.д. Целый спектр элементов участвует в фазах детоксикации.

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Вот примеры продуктов, которые при добавлении в рацион, принесут неоспоримую пользу и поспособствуют детоксу.

эллаговая кислота (гранат, клубника, виноград, малина, грибы)

мирицетин (яблоки, чиа, брокколи, вишня, греча, кэроб, лук, грецкий орех, виноград, фисташки)

кверцетин (красный лук, укроп, огурец, греча, брокколи, томаты, черника, ежевика, вишня, красное яблоко, куркума)

индол-3-карбинол и его метаболит DIM (крестоцветные, особенно брокколи)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

сульфарафан (крестоцветные)

d-лимонен (цедра цитрусовых)

лютеолин (сельдерей, лимон)

феруловая кислота (коричневый рис, ананасы, тмин)

катехины (зеленый чай, ройбуш, матча, какао, виноград, масло черного тмина)

ресвератрол (все овощи и фрукты синего/фиолетового цвета, особенно кожура винограда, черника).

Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию Валентина Ивушкина рассказала, как грамотно употреблять картофель худеющим.

К слову, диетолог Ольга Безугла научила правильно питаться в период локдауна и не набрать лишнего.