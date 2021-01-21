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Сплошная польза: простые детокс-продукты, которые стоит добавить в ежедневное меню

Новина українською → Четверг 21 января 2021 11:45
Сплошная польза: простые детокс-продукты, которые стоит добавить в ежедневное меню Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Это так приятно – осознавать, что когда мы едим тот или иной продукт, мы не просто забиваем желудок – мы получаем такой спектр нутриентов, которые выходят за рамки простых БЖУ, витаминов и минералов! О том, как очистить организм и сделать это вкусно без особых ограничений рассказала нутрициолог Анна Никольская.

По словам эксперта, определенные продукты в нашем рационе – это мощные противовоспалительные антиоксиды, флавоноиды, геропротекторы, онкопротекторы и т.д. Целый спектр элементов участвует в фазах детоксикации.

Вот примеры продуктов, которые при добавлении в рацион, принесут неоспоримую пользу и поспособствуют детоксу.

  • эллаговая кислота (гранат, клубника, виноград, малина, грибы)
  • мирицетин (яблоки, чиа, брокколи, вишня, греча, кэроб, лук, грецкий орех, виноград, фисташки)
  • кверцетин (красный лук, укроп, огурец, греча, брокколи, томаты, черника, ежевика, вишня, красное яблоко, куркума)
  • индол-3-карбинол и его метаболит DIM (крестоцветные, особенно брокколи)

Сплошная польза: простые детокс-продукты, которые стоит добавить в ежедневное меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • сульфарафан (крестоцветные)
  • d-лимонен (цедра цитрусовых)
  • лютеолин (сельдерей, лимон)
  • феруловая кислота (коричневый рис, ананасы, тмин)
  • катехины (зеленый чай, ройбуш, матча, какао, виноград, масло черного тмина)
  • ресвератрол (все овощи и фрукты синего/фиолетового цвета, особенно кожура винограда, черника).

Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию Валентина Ивушкина рассказала, как грамотно употреблять картофель худеющим.

К слову, диетолог Ольга Безугла научила правильно питаться в период локдауна и не набрать лишнего.

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