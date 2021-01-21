Суцільна користь: прості детокс-продукти, які варто додати в щоденне меню

Це так приємно усвідомлювати, що коли ми їмо той чи інший продукт, ми не просто забиваємо шлунок – ми отримуємо такий спектр нутрієнтів, які виходять за рамки простих БЖУ, вітамінів і мінералів! Про те, як очистити організм і зробити це смачно без особливих обмежень розповіла нутриціолог Ганна Нікольська.

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За словами експерта, певні продукти в нашому раціоні – це потужні протизапальні антиоксиди, флавоноїди, геропротектори, онкопротектори і т. д. Цілий спектр елементів бере участь у фазах детоксикації.

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Ось приклади продуктів, які при додаванні в раціон, принесуть незаперечну користь і посприяють детоксу.

елагова кислота (гранат, полуниця, виноград, малина, гриби)

мірицетин (яблука, чіа, брокколі, вишня, гречка, кероб, цибуля, волоський горіх, виноград, фісташки)

кверцетин (червоний лук, кріп, огірок, гречка, брокколі, томати, чорниця, ожина, вишня, червоне яблуко, куркума)

індол-3-карбінол і його метаболіт DIM (хрестоцвіті, особливо броколі)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

сульфарафан (хрестоцвіті)

d-лімонен (цедра цитрусових)

лютеолін (селера, лимон)

ферулова кислота (коричневий рис, ананаси, кмин)

катехіни (зелений чай ройбуш, матчу, какао, виноград, масло чорного кмину)

ресвератрол (всі овочі і фрукти синього/фіолетового кольору, особливо шкірка винограду, чорниці).

Нагадаємо, що раніше експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкіна розповіла, як грамотно вживати картоплю тим, хто худне.

До речі, дієтолог Ольга Безугла навчила правильно харчуватися в період локдауна і не набрати зайвого.