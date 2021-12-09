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Спокойные нервы и крепкий сон: нутрициолог назвала 7 простых продуктов, богатых магнием

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Четверг 09 декабря 2021 18:01
Спокойные нервы и крепкий сон: нутрициолог назвала 7 простых продуктов, богатых магнием Нутрициолог Елена Тай (фото: instagram.com/elena_tai)
Автор: Татьяна Турчаникова

Магний - один незаменимых элементов, так, для нормального функционирования человеку нужно примерно 300-400 мг магния в сутки. Он, в том числе, поможет наладить сон и поддержит нервную систему.

Так как организм человека не способен его вырабатывать, единственная возможность пополнить запасы - получить с пищей. Поэтому крайне важно разнообразить свой рацион продуктами, в которых он содержится.

Также стоит учесть то, что желудочно-кишечный тракт не всегда хорошо работает и продукты, которые мы употребляем, могут не усваиваться, и в этом случае нужно включить в рацион препараты, содержащие магний.

Диетолог и нутрициолог Елена Тай в своем Instagram рассказала, в каких продуктах питания стоит искать магний. Как оказалось, они простые и, чаще всего, их можно найти на каждой кухне.

Спокойные нервы и крепкий сон: нутрициолог назвала 7 простых продуктов, богатых магнием
Орехи (фото: pexels.com)

Топ-7 продуктов-рекордсменов по содержанию магния

1. Темный шоколад

В этом продукте 152 мг магния на 100 гр. Кстати, темный шоколад еще богат железом, медью, марганцем и клетчаткой. Лучше выбирать плитку, в составе которой не менее 80% какао. А лучше- больше. Это повышает полезность продукта.

2. Авокадо

Это не только очень питательный фрукт, но и источник магния: в 100 г заключается 29 мг магния. Он также богат калием, клетчаткой, витаминами группы В и витамином К.

3. Орехи

Практически во всех орехах есть магний. Лидируют в этом списке кешью (292 мг на 100 г), миндаль (286 мг на 100 г) и кедровый орех (251 мг). Большинство орехов также признаны хорошим источником клетчатки и мононенасыщенных жиров.

4. Бобовые

Растения семейства бобовых насыщены полезными веществами, в том числе, магнием. В 100 г нута - 79 мг магния, в черной фасоли - 70 мг, в чечевице - 35 мг, в горохе - 30. Также бобовые богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс.

5. Тофу

Тофу - сыр из соевого молока. В 100 г содержит 53 мг магния, что составляет 13% от суточный нормы. А еще в нем много белка, кальция, железа и марганца.

Спокойные нервы и крепкий сон: нутрициолог назвала 7 простых продуктов, богатых магниемАвокадо (фото: pexels.com)

6. Семена

Много магния заключается в семенах различных растений. Например, в сырых тыквенных семечках - 535 мг, в кунжуте - 350-400 мг, а в семенах подсолнечника и гороха 125-129 мг на 100 гр. Кроме того, семечки богаты железом и клетчаткой.

7. Рыба

Многие виды рыбы богаты магнием. Например, в скумбрии - 97 мг на 100 г, в минтае - 86 мг, а в сибасе - 53 мг. При этом рыба богата калием, селеном, витамином B и другими полезными веществами.

Раньше нутрициолог дала пошаговый рецепт стейка для вегетарианцев.

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