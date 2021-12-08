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Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев

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Среда 08 декабря 2021 11:01
Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все друзья любят сочные стейки, а вы вегетарианец - и не можете составить им компанию? Или, может, вы ждете в гости парня-вегана и думаете, чем бы таким вкусным его удивить?

Выход простой: приготовить вегетарианский стейк на всю компанию! Вкусно, полезно и необычно, а готовится очень легко.

Рецептом поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцевИз капусты можно приготовить даже стейк! (фото: pexels.com)

Пошаговый рецепт: вегетарианские стейки

  1. Молодую капусту небольшого размера разрезаем пополам. Можно кольцами шириной 2 см (кольцами даже лучше).
  2. Обжариваем на среднем огне с двух сторон вместе с чесноком (2 зубчика), луком шалот (1 шт.), веточкой тимьяна.
  3. Солим, перчим с двух сторон.
  4. После отправляем капусту в разогретую духовку. Запекаем при 180° 25 - 30 минут.

Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцевСоус (фото: pexels.com)

5. В это время готовим соус:

  • Орехи макадами - 20 гр
  • Грецкий орех - 20 гр
  • Кедровый орех - 20 гр
  • Кешью - 20 гр
  • Сок лимона - 10 гр
  • Хмели-сунели - 1 / 2 ст. ложка
  • Кинза - две веточки
  • Масло оливковое - 3 ст. ложки
  • Чеснок - 2 зубчика

6. Все пробить в блендере до однородной массы.

7. Перемешать полученную массу с готовым хумусом 150 гр (можно с острым, по желанию).

Также можно делать стейки без обжарки. Но тогда нужен другой соус, чтобы обмазать капусту перед запеканием в духовке. Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, какой вред может нести здоровью рыба из супермаркета.

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