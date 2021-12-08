Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев
Все друзья любят сочные стейки, а вы вегетарианец - и не можете составить им компанию? Или, может, вы ждете в гости парня-вегана и думаете, чем бы таким вкусным его удивить?
Выход простой: приготовить вегетарианский стейк на всю компанию! Вкусно, полезно и необычно, а готовится очень легко.
Рецептом поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Из капусты можно приготовить даже стейк! (фото: pexels.com)
Пошаговый рецепт: вегетарианские стейки
- Молодую капусту небольшого размера разрезаем пополам. Можно кольцами шириной 2 см (кольцами даже лучше).
- Обжариваем на среднем огне с двух сторон вместе с чесноком (2 зубчика), луком шалот (1 шт.), веточкой тимьяна.
- Солим, перчим с двух сторон.
- После отправляем капусту в разогретую духовку. Запекаем при 180° 25 - 30 минут.
Соус (фото: pexels.com)
5. В это время готовим соус:
- Орехи макадами - 20 гр
- Грецкий орех - 20 гр
- Кедровый орех - 20 гр
- Кешью - 20 гр
- Сок лимона - 10 гр
- Хмели-сунели - 1 / 2 ст. ложка
- Кинза - две веточки
- Масло оливковое - 3 ст. ложки
- Чеснок - 2 зубчика
6. Все пробить в блендере до однородной массы.
7. Перемешать полученную массу с готовым хумусом 150 гр (можно с острым, по желанию).
Также можно делать стейки без обжарки. Но тогда нужен другой соус, чтобы обмазать капусту перед запеканием в духовке. Приятного аппетита!
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