Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев

Все друзья любят сочные стейки, а вы вегетарианец - и не можете составить им компанию? Или, может, вы ждете в гости парня-вегана и думаете, чем бы таким вкусным его удивить?

Выход простой: приготовить вегетарианский стейк на всю компанию! Вкусно, полезно и необычно, а готовится очень легко.