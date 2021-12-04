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Срочно исключить из рациона: врач рассказала неизвестную правду о кофе

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Суббота 04 декабря 2021 09:09
Срочно исключить из рациона: врач рассказала неизвестную правду о кофе Кофе (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

О пользе и вреде кофе ученые и врачи спорят постоянно. Одни уверяют, что кофе несет массу пользы, другие - что только усугубляет проблемы со здоровьем.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала неизвестные факты об этом ароматном напитке и посоветовала, кому стоит исключить кофе из своего ежедневного рациона.

Я рекомендую исключить кофе на лечебных протоколах. Если есть проблемы со здоровьем, и они не решены, то его употребление может усугубить ваше состояние.

Если вы в начале пути по оздоровлению организма, употребление кофе нежелательно, независимо от имеющихся жалоб.

Срочно исключить из рациона: врач рассказала неизвестную правду о кофеКофе с подругами иногда становится ритуалом (фото: pexels.com)

Восстановление здоровья включает в себя 4 обязательных этапа:

  1. Наведение порядка в ЖКТ.
  2. Устранение дефицитарных состояний.
  3. Соблюдения режима дня.
  4. Немедикаментозная коррекция стресса.

При любом дисбалансе в организме: желудочно-кишечный тракт, надпочечники, кожные проблемы, печень, инсулинорезистентность, я прошу пациентов отказаться от кофе и кофеина, чтобы не провоцировать:

  • дополнительных выбросов кортизола, что нам совсем некстати при работе с ИР и хроническим воспалением,
  • стимуляции инсулина,
  • суживания сосудов,
  • обезвоживания организма,
  • дополнительного выброса гистамина.

Когда вы пройдете все этапы оздоровления и ваше состояние улучшится, кофе можно будет вернуть в рацион, учитывая индивидуальную скорость метаболизма кофеина и его переносимость. ⠀

Срочно исключить из рациона: врач рассказала неизвестную правду о кофеСтоит отказаться хоть на время (фото: pexels.com)

Что касается конкретных состояний, то кофе:

  • усугубляет целлюлит,
  • при артериальной гипертензии повышает частоту сердечных сокращений и, соответственно, само артериальное давление,
  • при дефицитарных состояниях будет тормозить усвоение витаминов и микроэлементов,
  • противопоказано при дисфункции надпочечников. А при их истощении может вызывать обратный эффект с последующим еще большим снижением работоспособности и чувством разбитости.

При любых дисбалансах важен каждый этап восстановления. И на все эти этапы кофе может оказывать негативное влияние. Имеет смысл исключить его из рациона хотя бы на первое время, есть много вариантов, чем можно кофе заменить.

Та же рекомендация относится и к вопросам: можно ли кофе беременным /кормящим, при гипотиреозе, при АИТ и тд: учитывая жалобы и исходное состояние, рекомендую на время элиминировать кофе и вводить его потом, учитывая индивидуальные особенности и обращая внимание на реакцию организма.

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