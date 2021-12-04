Терміново виключити з раціону: лікар розповіла невідому правду про каву

Про користь і шкоду кави вчені і лікарі сперечаються постійно. Одні запевняють, що кава несе масу користі, інші - що тільки посилює проблеми зі здоров'ям.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла невідомі факти про цей ароматний напій і порадила, кому варто виключити каву зі свого щоденного раціону.

Я рекомендую виключити каву на лікувальних протоколах. Якщо є проблеми зі здоров'ям, і вони не вирішені, то його вживання може погіршити ваш стан.

Якщо ви на початку шляху по оздоровленню організму, вживання кави небажано, незалежно від наявних скарг.

Кава з подругами іноді стає ритуалом (фото: pexels.com)

Відновлення здоров'я включає в себе 4 обов'язкових етапи:

Наведення порядку в шлунково-кишковому тракті. Усунення дефіцитарних станів. Дотримання режиму дня. Немедикаментозна корекція стресу.

При будь-якому дисбалансі в організмі: шлунково-кишковий тракт, наднирники, шкірні проблеми, печінка, інсулінорезистентність, я прошу пацієнтів відмовитися від кави і кофеїну, щоб не провокувати:

додаткових викидів кортизолу, що нам зовсім недоречно при роботі з ІР і хронічним запаленням,

стимуляції інсуліну,

звуження судин,

зневоднення організму,

додаткового викиду гістаміну.

Коли ви пройдете всі етапи оздоровлення і ваш стан покращиться, каву можна буде повернути в раціон, враховуючи індивідуальну швидкість метаболізму кофеїну і його переносимість. ⠀

Варто відмовитися хоч на час (фото: pexels.com)

Що стосується конкретних станів, то кава:

посилює целюліт,

при артеріальній гіпертензії підвищує частоту серцевих скорочень і, відповідно, саме артеріальний тиск,

при дефіцитарних станах буде гальмувати засвоєння вітамінів і мікроелементів,

протипоказано при дисфункції надниркових залоз. А при їх виснаженні може викликати зворотний ефект з подальшим ще більшим зниженням працездатності і почуттям розбитості.

При будь-яких дисбалансах важливий кожен етап відновлення. І на всі ці етапи кава може чинити негативний вплив. Має сенс виключити його з раціону хоча б на перший час, є багато варіантів, чим можна каву замінити.

Та ж рекомендація відноситься і до питань: чи можна каву вагітним / годуючим мамам, при гіпотиреозі, при АІТ і тд: враховуючи скарги і початковий стан, рекомендую на час елімінувати кави і вводити його потім, враховуючи індивідуальні особливості і звертаючи увагу на реакцію організму.