Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожающий витамины и минералы в организме
Всего один продукт, который привыкли употреблять в пищу буквально все, способен уничтожать витамины и минералы в организме. Этот продукт - сахар.
Если вам сложно отказаться от сахара полностью, то начните с простых шагов, посоветовала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram.
Как отказаться от сладостей? Просто, если знаешь, какой вред они могут нанести организму (фото: pexels.com)
Почему важно отказаться от сахара: топ-7 причин
1. Лишние калории. Сахар повышает инсулин, который стимулирует образование жировой ткани и отложение в:
- подкожной клетчатке
- толще мышечной ткани
- печени (жировой гепатоз)
- вокруг внутренних органов (сердце, кишечник, почки)
- ...а также: холестерина и риска инфаркта
- усвоения глюкозы и сахарный диабет
- риска онкологических заболеваний любой локализации
2. Системное воспаление и оксидативный стресс. Свободные радикалы, цитокины и другие молекулы воспаления поражают ДНК и мембраны. В результате повышается риск онкологии и метаболического синдрома.
3. Гликация белков (коллаген / эластин)
- отвисание овала лица
- снижение тургора кожи
- ранние морщины
- брыли
- мешки под глазами
- целлюлит
- кожные складки
- провисшие ягодцы
- проблемы с суставами
- атеросклероз артерий
- варикозная болезнь
- опущение внутренних органов: почек, матки, желудка и т. д.
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4. Истощает витамины и минералы в организме. Сахар вытесняет из рациона более питательные продукты и в то же время увеличивает потребность в питательных веществах.
5. Поддерживает рост патогенной микробиоты в кишечнике - центре иммунитета. При дисбактериозе падает иммунитет и возникают аутоиммунные заболевания.
6. Перевозбуждение головного мозга. Для мозга сахар - токсин. Сахар влияет на те же зоны мозга, что и наркотики. Сахарная зависимость - это реальное заболевание.
Сахар вызывает нейровоспаление и приводит к:
- хронической усталости
- гипервозбудимости
- синдрому дефицита внимания
- депрессиям
- нарушению памяти и мышления
- болезни Альцгеймера
- болезни Паркинсона
7. Вызывает кариес и пародонтоз за счет снижения рН полости рта.
Сахарная зависимость схожа с наркозависимостью (фото: pexels.com)
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Как избавиться от сахарной зависимости: чем заменить сахар
Если трудно сразу полностью отказаться от сахара, то сделайте промежуточный шаг - замените сахар на правильный сахарозаменитель. Не все сахарозаменители полезны. Перечислю, которые можно:
1. Стевия
2. Эритрол
3. Трегалоза
4. Изо-мальто-олигосахарид (ИМО) (не путать с изомальтом кондитеров)
5. Также для сладости используйте фрукты и ягоды (свежие и замороженные)
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