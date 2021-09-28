Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожающий витамины и минералы в организме

Всего один продукт, который привыкли употреблять в пищу буквально все, способен уничтожать витамины и минералы в организме. Этот продукт - сахар.

Если вам сложно отказаться от сахара полностью, то начните с простых шагов, посоветовала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram.

Как отказаться от сладостей? Просто, если знаешь, какой вред они могут нанести организму (фото: pexels.com)

Почему важно отказаться от сахара: топ-7 причин

1. Лишние калории. Сахар повышает инсулин, который стимулирует образование жировой ткани и отложение в:

подкожной клетчатке

толще мышечной ткани

печени (жировой гепатоз)

вокруг внутренних органов (сердце, кишечник, почки)

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риска онкологических заболеваний любой локализации

2. Системное воспаление и оксидативный стресс. Свободные радикалы, цитокины и другие молекулы воспаления поражают ДНК и мембраны. В результате повышается риск онкологии и метаболического синдрома.

3. Гликация белков (коллаген / эластин)

отвисание овала лица

снижение тургора кожи

ранние морщины

брыли

мешки под глазами

целлюлит

кожные складки

провисшие ягодцы

проблемы с суставами

атеросклероз артерий

варикозная болезнь

опущение внутренних органов: почек, матки, желудка и т. д.

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4. Истощает витамины и минералы в организме. Сахар вытесняет из рациона более питательные продукты и в то же время увеличивает потребность в питательных веществах.

5. Поддерживает рост патогенной микробиоты в кишечнике - центре иммунитета. При дисбактериозе падает иммунитет и возникают аутоиммунные заболевания.

6. Перевозбуждение головного мозга. Для мозга сахар - токсин. Сахар влияет на те же зоны мозга, что и наркотики. Сахарная зависимость - это реальное заболевание.

Сахар вызывает нейровоспаление и приводит к:

хронической усталости

гипервозбудимости

синдрому дефицита внимания

депрессиям

нарушению памяти и мышления

болезни Альцгеймера

болезни Паркинсона

7. Вызывает кариес и пародонтоз за счет снижения рН полости рта.

Сахарная зависимость схожа с наркозависимостью (фото: pexels.com)

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Как избавиться от сахарной зависимости: чем заменить сахар

Если трудно сразу полностью отказаться от сахара, то сделайте промежуточный шаг - замените сахар на правильный сахарозаменитель. Не все сахарозаменители полезны. Перечислю, которые можно:

1. Стевия

2. Эритрол

3. Трегалоза

4. Изо-мальто-олигосахарид (ИМО) (не путать с изомальтом кондитеров)

5. Также для сладости используйте фрукты и ягоды (свежие и замороженные)