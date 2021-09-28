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Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі

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Вівторок 28 вересня 2021 20:03
Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всього один продукт, який звикли вживати в їжу буквально всі, здатний знищувати вітаміни і мінерали в організмі. Цей продукт - цукор.

Якщо вам складно відмовитися від цукру повністю, то почніть з простих кроків, порадила лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва в своєму Instagram.

Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організміЯк відмовитися від солодощів? Просто, якщо знаєш, якої шкоди вони можуть завдати організму (фото: pexels.com)

Чому важливо відмовитися від цукру: топ-7 причин

1. Зайві калорії. Цукор підвищує інсулін, який стимулює утворення жирової тканини і відкладення в:

  • підшкірній клітковині
  • товщі м'язової тканини
  • печінці (жировий гепатоз)
  • навколо внутрішніх органів (серце, кишечник, нирки)
  • ...а також: холестерину і ризику інфаркту
  • засвоєння глюкози і цукровий діабет
  • ризику онкологічних захворювань будь-якої локалізації

2. Системне запалення і оксидативний стрес. Вільні радикали, цитокіни та інші молекули запалення вражають ДНК і мембрани. В результаті підвищується ризик онкології та метаболічного синдрому.

3. Глікація білків ( колаген / еластин)

  • відвисання овалу обличчя
  • зниження тургору шкіри
  • ранні зморшки
  • брилі
  • мішки під очима
  • целюліт
  • шкірні складки
  • провислі ягідці
  • проблеми з суглобами
  • атеросклероз артерій
  • варикозна хвороба
  • опущення внутрішніх органів: нирок, матки, шлунка і т. д.

Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

4. Виснажує вітаміни і мінерали в організмі. Цукор витісняє з раціону більш поживні продукти і в той же час збільшує потребу в поживних речовинах.

5. Підтримує зростання патогенної мікробіоти в кишечнику - центрі імунітету. При дисбактеріозі падає імунітет і виникають аутоімунні захворювання.

6. Перезбудження головного мозку. Для мозку цукор - токсин. Цукор впливає на ті ж зони мозку, що і наркотики. Цукрова залежність - це реальне захворювання.

Цукор викликає нейрозапалення і призводить до:

  • хронічної втоми
  • гіперзбудливості
  • синдрому дефіциту уваги
  • депресія
  • порушення пам'яті і мислення
  • хвороби Альцгеймера
  • хвороби Паркінсона

7. Викликає карієс і пародонтоз за рахунок зниження рН порожнини рота.

Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організміЦукрова залежність схожа з наркозалежністю (фото: pexels.com)

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Як позбутися від цукрової залежності: чим замінити цукор

Якщо важко відразу повністю відмовитися від цукру, то зробіть проміжний крок - замініть цукор на правильний цукрозамінник. Не всі цукрозамінники корисні. Перерахую, які можна:

1. Стевія

2. Эритрол

3. Трегалоза

4. Ізо-мальто-олігосахарид (ІМО) (не плутати з ізомальтом)

5. Також для солодощі використовуйте фрукти і ягоди (свіжі і заморожені)

Раніше нурициолог розповіла, з чого найкраще починати ранок, забезпечить детоксикацію організму.

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