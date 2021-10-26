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Стресс и алкоголь: врач назвала главные причины возникновения гастрита

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Вторник 26 октября 2021 11:01
Стресс и алкоголь: врач назвала главные причины возникновения гастрита Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Гастрит - это воспаление слизистой желудка. Вопреки распространенному заблуждению, гастрит - не равно высокая кислотность. ⠀

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Стресс и алкоголь: врач назвала главные причины возникновения гастритаОткуда берется гастрит (фото: pexels.com)

Гастрит - это воспаление, которое может сопровождать гиперацидные, гипоацидные и атрофические состояния, когда желудочный сок похож на воду. А также гастрит бывает при нормальной кислотности.

Как лечить гастрит⠀

Тут нужно разделять острое состояние и хроническое вялотекущее.

В остром состоянии задача - быстро снять болевой синдром, а для этого все средства хороши и ингибиторы ИПП (омез, разо) здесь идеально подходят. Временное отключение кислотности (на 7-10 дней) устранит боль и даст слизистой зажить. И это нормальная стратегия.⠀

Когда речь идет о хроническом процессе, где болевой синдром почти или вообще не проявляется, то нашей задачкой будет найти и обезвредить причины хронического воспаления. Иначе человек будет бродить кругами. Отключать кислотность нет смысла, потому что поиск и устранение может занять большее время, а пищу переваривать нужно.

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Стресс и алкоголь: врач назвала главные причины возникновения гастрита

Никакого стресса и меньше алкоголя (фото: pexels.com)

Хроническим гастритом болеют около 60-85% населения планеты, особенно в молодом возрасте от 18 до 35 лет.

Какие причины вызывают гастриты

  • Хеликобактер пилори
  • Неправильная еда
  • Неоптимальный режим
  • Плохое жевание
  • Стресс и психосоматика
  • Алкоголь, курение
  • Лекарства
  • Гипотиреоз
  • Аутоиммунное поражение
  • Дефициты витаминов и минералов
  • Другие заболевания ЖКТ, например, хроническом панкреатите, хроническом холецистите, которые рефлекторно влияют на слизистую оболочку желудка

Как видите, подход должен быть снова комплексным. Только лекарствами здесь не справиться или будет временный эффект до нового обострения. И стратегия будет сильно зависеть от того, какая кислотность при этом.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту.

Раньше нутрициолог назвала одну-единственную диету, которую одобрили все специалисты, улучшает качество жизни.

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