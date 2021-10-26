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Стрес і алкоголь: лікар назвала головні причини виникнення гастриту

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Вівторок 26 жовтня 2021 11:01
Стрес і алкоголь: лікар назвала головні причини виникнення гастриту Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Гастрит - це запалення слизової шлунка. Всупереч поширеній помилці, гастрит - не дорівнює висока кислотність. ⠀

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Стрес і алкоголь: лікар назвала головні причини виникнення гастритуЗвідки береться гастрит (фото: pexels.com)

Гастрит - це запалення, яке може супроводжувати гіперацидні, гіпоацидні та атрофічні стани, коли шлунковий сік схожий на воду. А також гастрит буває при нормальній кислотності.

Як лікувати гастрит⠀

Тут потрібно розділяти гострий стан і хронічний уповільнений.

В гострому стані завдання - швидко зняти больовий синдром, а для цього всі засоби хороші і інгібітори ІПП (омез, разо) тут ідеально підходять. Тимчасове відключення кислотності (на 7-10 днів) усуне біль і дасть слизовій зажити. І це нормальна стратегія.⠀

Коли мова йде про хронічний процес, де больовий синдром майже або взагалі не проявляється, то нашим завданням буде знайти і знешкодити причини хронічного запалення. Інакше людина буде бродити колами. Відключати кислотність немає сенсу, тому що пошук і усунення може зайняти більший час, а їжу перетравлювати потрібно.

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Стрес і алкоголь: лікар назвала головні причини виникнення гастриту

Ніякого стресу і менше алкоголю (фото: pexels.com)

Хронічним гастритом хворіють близько 60-85% населення планети, особливо в молодому віці від 18 до 35 років.

Які причини викликають гастрити

  • Хелікобактер пілорі
  • Неправильна їжа
  • Неоптимальний режим
  • Погане жування
  • Стрес і психосоматика
  • Алкоголь, куріння
  • Ліки
  • Гіпотиреоз
  • Аутоімунне ураження
  • Дефіцити вітамінів і мінералів
  • Інші захворювання шлунково-кишкового тракту, наприклад, хронічний панкреатит, хронічний холецистит, які рефлекторно впливають на слизову оболонку шлунка

Як бачите, підхід повинен бути комплексним. Тільки ліками тут не впоратися або буде тимчасовий ефект до нового загострення. І стратегія буде сильно залежати від того, яка кислотність при цьому.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця.

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