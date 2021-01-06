Судья "МастерШеф" Литвинова дала рецепт постного пирога на Святвечер: готовится элементарно

Изветсный украинский кулинар и судья проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова предлагает на Святвечер один из вариантов блюд - это постный капустный пирог. Приготовить его очень просто, а получается он очень вкусным.

"12 постных блюд, которые традиционно должны быть на праздничном столе дополнятся нашим семейным рецептом. Уверяю вас, у него есть все шансы стать вашим любимчиком. Готовится очень просто, тесто элементарное и очень послушное. Этот красавчик развеивает стереотип о том, что постная выпечка уступает традиционной!" - написала Татьяна в описании видео-рецепта.

Для пирога вам понадобятся такие ингредиенты

Тесто:

Мука пшеничная - 300 г.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное - 100 мл.

Вода горячая - 100 мл.

Соль - 0,5 ч.л.

Начинка:

Капуста квашеная - 300 г.

Тыква - 100 г.

Грибы - 100 г.

Лук репчатый - 100 г.

Масло - 1 ст.л.

Соль, перец - по вкусу.

Картофельное пюре - 100 г.

Кунжут для обсыпки.

Диаметр формы 30 см.

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте муку и подсолнечное масло в миске и воду. Добавьте разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто и раскатайте его на столе, а потом положите его в форму. Не добавляйте много муки при раскатке, иначе оно станет грубым.

В начинку Татьяна добавляет вареную тыкву и один картофель. Это делается для того, чтобы начинка не распадалась, когда вы его разрежете.

Татьяна Литвинова дала рецепт простого постного пирога

Как мы ранее писали, судья проекта "МастерШеф" дала рецепт традиционной кутьи и узвара.