Сытно и полезно: нутрициолог дала рецепт для идеального семейного ужина
Нутрициолог Анна Биоториум (фото: instagram.com/biotorium)
Ситуация, знакомая каждой хозяйке: вся семья дома - и ее надо чем-то кормить. Что бы такого необычного приготовить, чтобы вкусно и сытно?
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала приготовить рыбу, потому что она идеально подходит для ужина. Специалист по здоровому питания предложила свой рецепт камбалы со спаржей. Вкусно и полезно!
Понравится всем членам семьи (фото: instagram.com/biotorium)
Камбала, запеченная со спаржей
Ингредиенты:
- 1 шт. камбала,
- 2-3 зубчика чеснока для рыбы и 2 зубчика для спаржи,
- ½ сока лимона,
- соль и перец - по вкусу,
- пучок укропа,
- 6 шт. спаржи,
- 1 шт. морковь (небольшая),
- 1 шт. лук шалот (или обычный),
- гхи - для обжаривания.
Приготовление:
- Промойте и обсушите камбалу - при необходимости, удалите голову и внутренности рыбы. Срежьте плавники, а затем сделайте надрезы поперек рыбы для легкого деления на порции.
- Подготовленную камбалу посолите, добавьте перец и лимонный сок, при этом важно обработать внутреннюю часть рыбы. Чеснок измельчите удобным способом и распределите по надрезам в рыбе.
- Далее выложите камбалу на противень, который был предварительно застелен бумагой для выпечки. Готовьте рыбу в духовке около 20 минут (точное время зависит от размеров рыбы).
- Пока рыба готовится: лук и морковь мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета вместе со спаржей и мелко нарезанным чесноком.
Приятного аппетита!
Раньше нутрициолог назвала три простых правила, которые помогут не переедать.