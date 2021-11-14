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Ситно і корисно: нутриціолог дала рецепт для ідеальної сімейної вечері

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Неділя 14 листопада 2021 17:07
Ситно і корисно: нутриціолог дала рецепт для ідеальної сімейної вечері Нутриціолог Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ситуація, знайома кожній господині: вся сім'я вдома - і її треба чимось годувати. Що б такого незвичайного приготувати, щоб смачно і ситно?

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram порадила приготувати рибу, тому що вона ідеально підходить для вечері. Фахівець зі здорового харчування запропонувала свій рецепт камбали зі спаржею. Смачно і корисно!

Ситно і корисно: нутриціолог дала рецепт для ідеальної сімейної вечеріСподобається всім членам сім'ї (фото: instagram.com/biotorium)

Камбала, запечена зі спаржею

Інгредієнт:

  • 1 шт. камбала,
  • 2-3 зубчики часнику для риби і 2 зубчики для спаржі,
  • ½ соку лимона,
  • сіль і перець - за смаком,
  • пучок кропу,
  • 6 шт. спаржі,
  • 1 шт. морква (невелика),
  • 1 шт. цибулі шалот (або звичайної),
  • дхі- для обсмажування.

Приготування:

  1. Промийте і обсушіть камбалу - при необхідності, видаліть голову і нутрощі риби. Зріжте плавники, а потім зробіть надрізи поперек риби для легкого поділу на порції.
  2. Підготовлену камбалу посоліть, додайте перець і лимонний сік, при цьому важливо обробити внутрішню частину риби. Часник подрібніть зручним способом і розподіліть по надрізах в рибі.
  3. Далі викладіть камбалу на лист, який був попередньо застелений папером для випічки. Готуйте рибу в духовці близько 20 хвилин (точний час залежить від розмірів риби).
  4. Поки риба готується: цибулю і моркву дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору разом зі спаржею і дрібно нарізаним часником.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог назвала три простих правила, які допоможуть не переїдати.

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