Телекулинар поделился рецептом рождественского печенья, которое вернет вас в детство
Телеведущий и кулинар Григорий Герман поделился рецептом вкусного печенья, которое обладает невероятным аромат, способным вернуть каждого из нас в детство.
Ведущий "Ранку з Україною" на канале "Україна" по праву считает, что это блюда станет украшением любого праздничного стола и особенно актуально к рождественским и новогодним торжествам.
Оригинальный рецепт праздничного печенья от Григория Германа
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- Мука - 600 г
- Масло сливочное - 150 г
- Сахар - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Яичные желтки - 2 шт.
- Жидкий мед - 150 г
- Молотая корица - 0,5 ч.л.
- Гвоздика - 0,5 ч.л.
- Сода - 1 ч.л.
- Сметана - 2 ст.л.
- Имбирь молотый - 1 ч.л.
Для глазури:
- Сахарная пудра - 1 ст.
- Яичный белок - 2 шт.
- Лимонный сок - 0,5 ч.л.
Приготовление:
Просейте муку и добавьте в нее соду, натрите масло на терке и все перемешайте. Туда же нужно вбить яйца, добавить отдельно желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед. Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на всю ночь.
Интересно, что такое тесто может храниться при температуре холодильника до недели.
Рождественское печенье от Григория Германа (фото: instagram.com/german_greg_tv)
Утром достаньте тесто, раскатайте и вырежьте фигурки. Выложите печенье на противень и выпекайте при температуре 180°C до золотистого оттенка. Проверяйте каждые 5 минут, чтобы не передержать. А по готовности дайте печенью остыть.
Чтобы приготовить глазурь, нужно хорошенько взбить белок, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок. Выложите ее в кондитерский мешок и украсьте рождественское печенье.
Приятного аппетита и праздничного настроения!
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