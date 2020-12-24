Телекулінар поділився рецептом різдвяного печива, яке поверне вас у дитинство
Телеведучий та кулінар Григорій Герман поділився рецептом смачного печива, яке має неймовірний аромат, здатний повернути кожного з нас у дитинство.
Ведучий "Ранку з Україною" на каналі "Україна" по праву вважає, що ця страва стане прикрасою будь-якого святкового столу і особливо актуальна до різдвяних та новорічних свят.
Оригінальний рецепт святкового печива від Григорія Германа
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- Борошно - 600 г
- Масло вершкове - 150 г
- Цукор - 200 г
- Яйця - 2 шт.
- Яєчні жовтки - 2 шт.
- Рідкий мед - 150 г
- Мелена кориця - 0,5 ч. л.
- Гвоздика - 0,5 ч. л.
- Сода - 1 ч. л.
- Сметана - 2 ст. л.
- Імбир мелений - 1 ч. л.
Для глазурі:
- Цукрова пудра - 1 склянка
- Яєчний білок - 2 шт.
- Лимонний сік - 0,5 ч. л.
Приготування:
Просійте борошно і додайте соду, масло натріть на тертці і все перемішайте. Туди ж потрібно вбити яйця, додати окремо жовтки, сметану, цукор, корицю, гвоздику і мед. Замісіть тісто і залиште його в холодильнику на всю ніч.
Цікаво, що таке тісто може зберігатися при температурі холодильника до тижня.
Різдвяне печиво від Григорія Германа (фото: instagram.com/german_greg_tv)
Вранці дістаньте тісто, розкатайте і виріжте фігурки. Викладіть печиво на деко і випікайте при температурі 180°C до золотистого відтінку. Перевіряйте кожні 5 хвилин, щоб не перетримати. А після готовності дайте печиву охолонути.
Щоб приготувати глазур, потрібно гарненько збити білок, поступово всипаючи в утворену піну цукрову пудру і додаючи лимонний сік. Викладіть її в кондитерський мішок і прикрасьте різдвяне печиво.
Смачного вам і святкового настрою!
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