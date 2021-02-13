Топ-5 продуктов для женской красоты и молодости: чек-лист от косметолога

Ни для кого не секрет, что как мы едим, так и выглядим. Поэтому правильный рацион непосредственно влияет на нашу молодость и красоту, утверждает косметолог Татьяна Моторина.

На странице в Instagram она назвала топ-5 продуктов в каждой категории, которые следует ввести в свой рацион, чтобы сохранить красоту и молодость.

Фрукты. Фрукты богаты микроэлементами и сразу усваиваются, даря заряд бодрости и восстанавливая метаболизм.

Гранат

Маракуя

Морошка или ежевика

Яблоко

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи.Овощи являются необходимым субстратом для микробиота кишечника, который отвечает за переваривание и иммунитет. Более того, даже усваиваемость витаминов зависит от флоры кишечника. Употреблять овощи нужно в свежем виде, при термической обработки разрушаются самые ценные антиоксиданты.

Брокколи

Сельдерей

Авокадо

Корень топинамбура

Капуста Кейл

Травы и специи.Небольшое количество специй сделает блюдо не только вкусным, но и полезным.

Кинза

Куркума

Черный тмин

Семена Чиа

Петрушка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белки. Белок - строительный материал для всех органов и систем, поэтому потребление белка чрезвычайно важно.

Костный бульон-коллаген

Мясо птицы и дичи

Яйца

Творог

Чечевица

Жиры. Наша кожа покрыта гидролипидной мантией, каждый нерв покрыт оболочкой из жиров, поэтому их употребление подарит не только красоту кожи, но и укрепит психику.

Оливковое масло

Масло Гхи

Конопляное масло

Кунжутное масло

Масло тыквенных семечек

Попробуйте ввести эти продукты в свой рацион и результат не заставит долго ждать - красота кожи и улучшение здоровья обеспечены.