Топ-5 продуктів для жіночої краси та молодості: чек-лист від косметолога

Ні для кого не секрет, що як ми їмо, так і виглядаємо. Тому правильний раціон безпосередньо впливає на нашу молодість і красу, стверджує косметолог Тетяна Моторіна.

На сторінці в Instagram вона назвала топ-5 продуктів у кожній категорії, які варто ввести в свій раціон, щоб зберегти красу і молодість.

Фрукти. Фрукти багаті мікроелементами і відразу засвоюються, даруючи заряд бадьорості і відновлюючи метаболізм.

Гранат

Маракуя

Морошка або ожина

Яблуко

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Овочі.Овочі є необхідним субстратом для мікробіота кишечника, який відповідає за переварювання і імунітет. Більш того, навіть засвоюваність вітамінів залежить від флори кишечника. Вживати овочі потрібно в свіжому вигляді, при термічної обробки руйнуються найцінніші антиоксиданти.

Брокколі

Селера

Авокадо

Корінь топінамбура

Капуста Кейл

Трави та спеції.Невелика кількість спецій зробить страву не тільки смачною, але і корисною.

Кінза

Куркума

Чорний кмин

Насіння Чіа

Петрушка

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білки. Білок - будівельний матеріал для всіх органів і систем, тому споживання білка надзвичайно важливе.

Кістковий бульйон-колаген

М'ясо птиці і дичини

Яйця

Сир

Сочевиця

Жири. Наша шкіра покрита гідроліпідної мантією, кожен нерв покритий оболонкою з жирів, тому їх вживання подарує не тільки красу шкіри, але і зміцнить психіку.

Оливкова олія

Масло Гхі

Конопляна олія

Кунжутна олія

Олія гарбузового насіння

Спробуйте ввести ці продукти в свій раціон і результат не змусить довго чекати - краса шкіри і поліпшення здоров'я забезпечені.