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Топ-5 продуктів для жіночої краси та молодості: чек-лист від косметолога

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 08:38
Топ-5 продуктів для жіночої краси та молодості: чек-лист від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Ні для кого не секрет, що як ми їмо, так і виглядаємо. Тому правильний раціон безпосередньо впливає на нашу молодість і красу, стверджує косметолог Тетяна Моторіна.

На сторінці в Instagram вона назвала топ-5 продуктів у кожній категорії, які варто ввести в свій раціон, щоб зберегти красу і молодість.

Фрукти. Фрукти багаті мікроелементами і відразу засвоюються, даруючи заряд бадьорості і відновлюючи метаболізм.

  • Гранат
  • Маракуя
  • Морошка або ожина
  • Яблуко

Топ-5 продуктів для жіночої краси та молодості: чек-лист від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Овочі.Овочі є необхідним субстратом для мікробіота кишечника, який відповідає за переварювання і імунітет. Більш того, навіть засвоюваність вітамінів залежить від флори кишечника. Вживати овочі потрібно в свіжому вигляді, при термічної обробки руйнуються найцінніші антиоксиданти.

  • Брокколі
  • Селера
  • Авокадо
  • Корінь топінамбура
  • Капуста Кейл

Трави та спеції.Невелика кількість спецій зробить страву не тільки смачною, але і корисною.

  • Кінза
  • Куркума
  • Чорний кмин
  • Насіння Чіа
  • Петрушка

Топ-5 продуктів для жіночої краси та молодості: чек-лист від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білки. Білок - будівельний матеріал для всіх органів і систем, тому споживання білка надзвичайно важливе.

  • Кістковий бульйон-колаген
  • М'ясо птиці і дичини
  • Яйця
  • Сир
  • Сочевиця

Жири. Наша шкіра покрита гідроліпідної мантією, кожен нерв покритий оболонкою з жирів, тому їх вживання подарує не тільки красу шкіри, але і зміцнить психіку.

  • Оливкова олія
  • Масло Гхі
  • Конопляна олія
  • Кунжутна олія
  • Олія гарбузового насіння

Спробуйте ввести ці продукти в свій раціон і результат не змусить довго чекати - краса шкіри і поліпшення здоров'я забезпечені.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про вплив солодощів на шкіру.

До речі, дієтолог Світлана Нікітчук озвучила правду про шкоду кави та споживанні кави без кофеїну.

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