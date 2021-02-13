Топ-5 продуктів для жіночої краси та молодості: чек-лист від косметолога
Ні для кого не секрет, що як ми їмо, так і виглядаємо. Тому правильний раціон безпосередньо впливає на нашу молодість і красу, стверджує косметолог Тетяна Моторіна.
На сторінці в Instagram вона назвала топ-5 продуктів у кожній категорії, які варто ввести в свій раціон, щоб зберегти красу і молодість.
Фрукти. Фрукти багаті мікроелементами і відразу засвоюються, даруючи заряд бадьорості і відновлюючи метаболізм.
- Гранат
- Маракуя
- Морошка або ожина
- Яблуко
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Овочі.Овочі є необхідним субстратом для мікробіота кишечника, який відповідає за переварювання і імунітет. Більш того, навіть засвоюваність вітамінів залежить від флори кишечника. Вживати овочі потрібно в свіжому вигляді, при термічної обробки руйнуються найцінніші антиоксиданти.
- Брокколі
- Селера
- Авокадо
- Корінь топінамбура
- Капуста Кейл
Трави та спеції.Невелика кількість спецій зробить страву не тільки смачною, але і корисною.
- Кінза
- Куркума
- Чорний кмин
- Насіння Чіа
- Петрушка
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Білки. Білок - будівельний матеріал для всіх органів і систем, тому споживання білка надзвичайно важливе.
- Кістковий бульйон-колаген
- М'ясо птиці і дичини
- Яйця
- Сир
- Сочевиця
Жири. Наша шкіра покрита гідроліпідної мантією, кожен нерв покритий оболонкою з жирів, тому їх вживання подарує не тільки красу шкіри, але і зміцнить психіку.
- Оливкова олія
- Масло Гхі
- Конопляна олія
- Кунжутна олія
- Олія гарбузового насіння
Спробуйте ввести ці продукти в свій раціон і результат не змусить довго чекати - краса шкіри і поліпшення здоров'я забезпечені.
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