Топ-5 продуктов для женской красоты и молодости: чек-лист от косметолога

Ни для кого не секрет, что как мы едим, так и выглядим. Поэтому правильный рацион непосредственно влияет на нашу молодость и красоту, утверждает косметолог Татьяна Моторина.
На странице в Instagram она назвала топ-5 продуктов в каждой категории, которые следует ввести в свой рацион, чтобы сохранить красоту и молодость.
Фрукты. Фрукты богаты микроэлементами и сразу усваиваются, даря заряд бодрости и восстанавливая метаболизм.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Овощи.Овощи являются необходимым субстратом для микробиота кишечника, который отвечает за переваривание и иммунитет. Более того, даже усваиваемость витаминов зависит от флоры кишечника. Употреблять овощи нужно в свежем виде, при термической обработки разрушаются самые ценные антиоксиданты.
Травы и специи.Небольшое количество специй сделает блюдо не только вкусным, но и полезным.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Белки. Белок - строительный материал для всех органов и систем, поэтому потребление белка чрезвычайно важно.
Жиры. Наша кожа покрыта гидролипидной мантией, каждый нерв покрыт оболочкой из жиров, поэтому их употребление подарит не только красоту кожи, но и укрепит психику.
Попробуйте ввести эти продукты в свой рацион и результат не заставит долго ждать - красота кожи и улучшение здоровья обеспечены.
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