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Топ-5 продуктов для женской красоты и молодости: чек-лист от косметолога

Автор: Ольвия Агаркова

Ни для кого не секрет, что как мы едим, так и выглядим. Поэтому правильный рацион непосредственно влияет на нашу молодость и красоту, утверждает косметолог Татьяна Моторина.

На странице в Instagram она назвала топ-5 продуктов в каждой категории, которые следует ввести в свой рацион, чтобы сохранить красоту и молодость.

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Фрукты. Фрукты богаты микроэлементами и сразу усваиваются, даря заряд бодрости и восстанавливая метаболизм.

  • Гранат
  • Маракуя
  • Морошка или ежевика
  • Яблоко

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи.Овощи являются необходимым субстратом для микробиота кишечника, который отвечает за переваривание и иммунитет. Более того, даже усваиваемость витаминов зависит от флоры кишечника. Употреблять овощи нужно в свежем виде, при термической обработки разрушаются самые ценные антиоксиданты.

  • Брокколи
  • Сельдерей
  • Авокадо
  • Корень топинамбура
  • Капуста Кейл

Травы и специи.Небольшое количество специй сделает блюдо не только вкусным, но и полезным.

  • Кинза
  • Куркума
  • Черный тмин
  • Семена Чиа
  • Петрушка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белки. Белок - строительный материал для всех органов и систем, поэтому потребление белка чрезвычайно важно.

  • Костный бульон-коллаген
  • Мясо птицы и дичи
  • Яйца
  • Творог
  • Чечевица

Жиры. Наша кожа покрыта гидролипидной мантией, каждый нерв покрыт оболочкой из жиров, поэтому их употребление подарит не только красоту кожи, но и укрепит психику.

  • Оливковое масло
  • Масло Гхи
  • Конопляное масло
  • Кунжутное масло
  • Масло тыквенных семечек

Попробуйте ввести эти продукты в свой рацион и результат не заставит долго ждать - красота кожи и улучшение здоровья обеспечены.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о влиянии сладостей на кожу.

К слову, диетолог Светлана Никитчук озвучила правду о вреде кофе и потреблении кофе без кофеина.

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