Топ-5 золотых правил питания в гостях: как не лопнуть за столом

Сезон новогодних застолий в разгаре! На носу Святвечер и Рождество, значит — снова много еды. Как не обидеть хозяйку вечера, но и не лопнуть от количества сьеденного, рассказала диетолог Наталия Самойленко.



На своей странице в Instagram она подробно расписала топ-5 правил питания в гостях:



1. Не нужно заранее голодать весь день перед походом в гости, чтобы потом выполнить программу "Съесть все". Съесть все все равно не получится! Пускай в течение дня у вас будут 2 полноценных приема пищи: завтрак и обед. Так вечером вы сможете контролировать свои соблазны за праздничным ужином, а вашему организму будет легче справиться с поглощаемой пищей.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Если вы проголодались, и чувствуете, что готовы проглотить слона, не кладите себе на тарелку все, что видите на столе. Попробуйте вначале всего парочку блюд и вы увидите, что смогли насытиться меньшим количеством еды, чем предполагали.



3. Ешьте медленно. Во-первых, это правило хорошего тона. Во-вторых, это полезно для вашего ЖКТ! Вашему мозгу нужно немного времени, чтобы понять, что вы сыты. Тщательно пережевывайте пищу, наслаждайтесь душевным общением с родными и вы услышите сигнал о насыщении раньше, чем успеете проглотить все, что положили в тарелку.



4. Умейте вовремя сказать "стоп". Даже если на тарелке еще осталась еда, совсем не обязательно ее вычищать до блеска. Чтобы не обидеть хозяйку, попросите ее запаковать оставшуюся часть еды "с собой".

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Меньше мучного. Хлеб, булочки, багет содержат самые ненужные каллории, которые, к тому же, вызывают аппетит. Будьте осторожными с постными варениками — такая еда не пойдет вам на пользу.

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