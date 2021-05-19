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Топ-6 продуктов, которые вызывают отеки

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Среда 19 мая 2021 08:33
Топ-6 продуктов, которые вызывают отеки Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Отеки преследуют многих ежедневно. Если вам эта проблема не знакома, вы счастливица! Так каких же продуктов нужно избегать, чтобы утром всегда выглядеть свежей и отдохнувшей?

Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк на своей странице в Instagram.

Какие продукты вызывают отеки:

1. Соль

Соль добавляют практически во все продукты, как консервант или усилитель вкуса. Речь идет не только про фастфуд. Соль содержится в таких продуктах, как сыр, хлеб, кукурузные хлопья, замороженные овощные смеси и т.п.

Мы едим слишком много соли, поэтому читайте этикетки и старайтесь добавлять ее поменьше.

2. Молочные продукты

У большинства взрослых людей молочные продукты не усваиваются, вызывая аллергию или индивидуальную непереносимость. Обычное молоко лучше заменить на растительное.

3. Сахар

Сладости — наша слабость, но в них содержится очень много белого сахара.

Замените вредные покупные сладости полезными альтернативами. Только обязательно читайте состав! Не всегда надпись "без сахара" на упаковке соответствует действительности.

Топ-6 продуктов, которые вызывают отеки

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Хлеб

Благодаря клейковине, хлебобулочные и макаронные изделия могут быть одной из главных причин отечности. Попробуйте на пару недель отказаться от употребления пшеничных продуктов, чтобы понять, в этом ли проблема. А лучше замените хлеб на полезные хлебцы.

5. Помидоры и баклажаны

Кто бы мог подумать! Но помидоры содержат много соланина, вызывающего воспаления и отеки. Схожими свойствами обладают баклажаны.

Топ-6 продуктов, которые вызывают отеки

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Алкоголь

От него вообще мало пользы, но помимо прочего, он еще и задерживает жидкость в организме. Если вы все же употребляете алкоголь, то не забывайте пить воду. Количество воды должно быть пропорционально выпитому алкоголю.

Ранее нутрициолог назвала 6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть.

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