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Топ-6 продуктів, які викликають набряки

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Середа 19 травня 2021 08:33
Топ-6 продуктів, які викликають набряки Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Набряки переслідують багатьох щодня. Якщо вам ця проблема не знайома, ви щасливиця! Так яких же продуктів потрібно уникати, щоб вранці завжди виглядати свіжою і відпочилою?

Про це розповіла дієтолог-Нутриціолог Міла Микитюк на своїй сторінці в Instagram.

Які продукти викликають набряки:

1. Сіль

Сіль додають практично в усі продукти, як консервант або підсилювач смаку. Мова йде не тільки про фастфуд. Сіль міститься в таких продуктах, як сир, хліб, кукурудзяні пластівці, заморожені овочеві суміші і т. п.

Ми їмо занадто багато солі, тому читайте етикетки і намагайтеся додавати її поменше.

2. Молочні продукти

У більшості дорослих людей молочні продукти не засвоюються, викликаючи алергію або індивідуальну непереносимість. Звичайне молоко краще замінити на рослинне.

3. Цукор

Солодощі - наша слабкість, але в них міститься дуже багато білого цукру.

Замініть шкідливі покупні солодощі корисними альтернативами. Тільки обов'язково читайте склад! Не завжди напис "без цукру" на упаковці відповідає дійсності.

Топ-6 продуктів, які викликають набряки

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Хліб

Завдяки клейковині, хлібобулочні та макаронні вироби можуть бути однією з головних причин набряклості. Спробуйте на пару тижнів відмовитися від вживання пшеничних продуктів, щоб зрозуміти, в цьому проблема. А краще замініть хліб на корисні хлібці.

5. Помідори і баклажани

Хто б міг подумати! Але помідори містять багато соланіну, що викликає запалення і набряки. Схожими властивостями володіють баклажани.

Топ-6 продуктів, які викликають набряки

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Алкоголь

Від нього взагалі мало користі, але крім іншого, він ще й затримує рідину в організмі. Якщо ви все ж вживаєте алкоголь, то не забувайте пити воду. Кількість води має бути пропорційно випитого алкоголю.

Раніше нутриціолог назвала 6 способів, які допоможуть зменшити апетит і схуднути.

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