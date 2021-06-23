Топ-7 продуктов, ускоряющих метаболизм
Основной способ разогнать обмен веществ - это физическая активность и сбалансированное питание. Но все же есть продукты, которые могут стать хорошим подспорьем в этом деле.
Полезным списком таких продуктов поделилась нутрициолог Светлана Никитчук в Instagram.
7 продуктов, ускоряющих метаболизм:
1. Продукты, богатые белком - за счет того, что на их переваривание тратится больше калорий. Особое место тут занимают вареные вкрутую яйца, помимо белка они также богаты и витамином Д (желтки).
Сюда же:
- мясо
- птица
- печень
- рыба
- бобовые
- орехи
- твёрдый сыр
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2. Зелёный чай - отмечено, что этот продукт увеличивает расход энергии на 5%, а ещё содержит антиоксиданты
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3. Брокколи, белокочанная капуста, зеленые листовые овощи. Вкратце - клетчатка благотворно сказывается на пищеварении плюс огромное количество витаминов
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4. Имбирь - стимулирует работу ЖКТ, улучшает пищеварение
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Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Чечевица - помимо легкоусвояемого белка, богата клетчаткой, витаминами и микроэлементами
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6. Кофе - последние исследования показывают его влияние на скорость обмена веществ и, соответственно, лучший контроль массы тела. Безопасная доза напитка - до 400 мл в день
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7. Перец чили - по некоторым данным, ускоряет обмен веществ на 25%! Но не переборщите, в погоне за пользой не забудьте о своём желудке.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно есть фрукты без вреда для здоровья и фигуры.