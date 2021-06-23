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Топ-7 продуктов, ускоряющих метаболизм

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Среда 23 июня 2021 14:32
Топ-7 продуктов, ускоряющих метаболизм Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Основной способ разогнать обмен веществ - это физическая активность и сбалансированное питание. Но все же есть продукты, которые могут стать хорошим подспорьем в этом деле.

Полезным списком таких продуктов поделилась нутрициолог Светлана Никитчук в Instagram.

7 продуктов, ускоряющих метаболизм:

1. Продукты, богатые белком - за счет того, что на их переваривание тратится больше калорий. Особое место тут занимают вареные вкрутую яйца, помимо белка они также богаты и витамином Д (желтки).

Сюда же:

  • мясо
  • птица
  • печень
  • рыба
  • бобовые
  • орехи
  • твёрдый сыр


2. Зелёный чай - отмечено, что этот продукт увеличивает расход энергии на 5%, а ещё содержит антиоксиданты

3. Брокколи, белокочанная капуста, зеленые листовые овощи. Вкратце - клетчатка благотворно сказывается на пищеварении плюс огромное количество витаминов

4. Имбирь - стимулирует работу ЖКТ, улучшает пищеварение

Топ-7 продуктов, ускоряющих метаболизм

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Чечевица - помимо легкоусвояемого белка, богата клетчаткой, витаминами и микроэлементами

6. Кофе - последние исследования показывают его влияние на скорость обмена веществ и, соответственно, лучший контроль массы тела. Безопасная доза напитка - до 400 мл в день

7. Перец чили - по некоторым данным, ускоряет обмен веществ на 25%! Но не переборщите, в погоне за пользой не забудьте о своём желудке.

Топ-7 продуктов, ускоряющих метаболизмИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно есть фрукты без вреда для здоровья и фигуры.

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