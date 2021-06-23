Топ-7 продуктів, що прискорюють метаболізм
Основний спосіб розігнати обмін речовин - це фізична активність і збалансоване харчування. Але все ж є продукти, які можуть стати гарною підмогою в цій справі.
Корисним списком таких продуктів поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук в Instagram.
7 продуктів, що прискорюють метаболізм:
1. Продукти, багаті білком - за рахунок того, що на їх перетравлення витрачається більше калорій. Особливе місце тут займають варені круто яйця, крім білка вони також багаті і вітаміном Д (жовтки).
Сюди ж:
- яловичина
- птиця
- печінка
- риба
- бобові
- горіх
- твердий сир
⠀
2. Зелений чай - відзначено, що цей продукт збільшує витрату енергії на 5%, а ще містить антиоксиданти
⠀
3. Брокколі, білокачанна капуста, зелені листові овочі. Коротко - клітковина благотворно позначається на травленні плюс величезна кількість вітамінів
⠀
4. Імбир - стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, покращує травлення
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Сочевиця - крім легкозасвоюваного білка, багата клітковиною, вітамінами і мікроелементами
⠀
6. Кава - останні дослідження показують його вплив на швидкість обміну речовин і, відповідно, кращий контроль маси тіла. Безпечна доза напою - до 400 мл в день
⠀
7. Перець чилі - за деякими даними, прискорює обмін речовин на 25%! Але не переборщіть, в гонитві за користю не забудьте про свій шлунок.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно їсти фрукти без шкоди для здоров'я і фігури.