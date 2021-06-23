ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Топ-7 продуктів, що прискорюють метаболізм

Новость на русском →
Середа 23 червня 2021 14:32
Топ-7 продуктів, що прискорюють метаболізм Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Основний спосіб розігнати обмін речовин - це фізична активність і збалансоване харчування. Але все ж є продукти, які можуть стати гарною підмогою в цій справі.

Корисним списком таких продуктів поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук в Instagram.

7 продуктів, що прискорюють метаболізм:

1. Продукти, багаті білком - за рахунок того, що на їх перетравлення витрачається більше калорій. Особливе місце тут займають варені круто яйця, крім білка вони також багаті і вітаміном Д (жовтки).

Сюди ж:

  • яловичина
  • птиця
  • печінка
  • риба
  • бобові
  • горіх
  • твердий сир


2. Зелений чай - відзначено, що цей продукт збільшує витрату енергії на 5%, а ще містить антиоксиданти

3. Брокколі, білокачанна капуста, зелені листові овочі. Коротко - клітковина благотворно позначається на травленні плюс величезна кількість вітамінів

4. Імбир - стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, покращує травлення

Топ-7 продуктів, що прискорюють метаболізм

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Сочевиця - крім легкозасвоюваного білка, багата клітковиною, вітамінами і мікроелементами

6. Кава - останні дослідження показують його вплив на швидкість обміну речовин і, відповідно, кращий контроль маси тіла. Безпечна доза напою - до 400 мл в день

7. Перець чилі - за деякими даними, прискорює обмін речовин на 25%! Але не переборщіть, в гонитві за користю не забудьте про свій шлунок.

Топ-7 продуктів, що прискорюють метаболізмІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно їсти фрукти без шкоди для здоров'я і фігури.

Читайте LITE в Google News
здоровое питание схуднення дієтолог
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Аномальна спека і дикі бурі з грозами: синоптики прогнозують небезпечну погоду в липні
Аномальна спека і дикі бурі з грозами: синоптики прогнозують небезпечну погоду в липні