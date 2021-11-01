Топ-8 продуктов, которые нельзя есть натощак:

1. Черный кофе

Кофе - несомненно, “утренний ритуал” многих людей. С ним мы получаем порцию бодрости и кислот. Попадая в желудок, эти кислоты провоцируют выработку желудочного сока, а соляная кислота, которая в нем содержится, усиливает действие кислот из кофе. Эти процессы сильно повышают риск гастрита, язвы и других проблем с ЖКТ.

Что делать: все просто, пейте кофе с завтраком. Добавьте тост, а лучше - сбалансированный завтрак.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Свежевыжатые фруктовые соки

В стакане фреша нет клетчатки от фруктов, как многие считают. Там осталась только фруктоза. Поэтому со стаканом сока вы получаете ударную дозу сахара. Несмотря на то что именно этот сахар дает соблазнительную бодрость из-за скачка инсулина в крови, вместе с ним вы получаете нагрузку на поджелудочную железу.

Что делать: пейте фреш в качестве десерта в течение дня, а не завтрака.

3. Сладкие фрукты

Сладкие фрукты - это тот же сахар, как и во фруктовом фреше. Вместе с бананом или персиком вы получаете дозу инсулина, от которого поднимается настроение и появляется кратковременная бодрость. Но также страдает поджелудочная железа.

Что делать: фрукты лучше есть после основного приема пищи, через 15-20 минут, когда уже “заработали” клетчатка и сложные углеводы. Так скачка инсулина не будет и сахар не переработается в жир.

4. Сладости

Есть тут любители сладкого по утрам? Конечно, приятно съесть пироженку или пару печений вместе с кофе. Чувство голода пропадает, и на душе становится теплее. Но так ли это безопасно?

Ведь поджелудочная железа вместе с простыми сахарами получает очень сильную нагрузку. А представьте, эту нагрузку вы “дарите” ей после длительного перерыва на сон. Так вырабатывается большое количество инсулина, и мы получаем состояние гипергликемии, что в перспективе может привести к сахарному диабету.

Что делать: есть десерт после основного приема пищи и в умеренных количествах.

5. Газированные напитки

Даже если эта газированная вода будет без сахаров, пузырьки стимулируют выработку соляной кислоты и усиливают вздутие живота. Это нарушает моторику ЖКТ, что негативно скажется на работе ЖКТ в течение всего дня.



Что делать: даже лечебную минеральную воду нужно пить только по назначению врача.

6. Молочные продукты с 0% жирности

Многие ошибочно считают, что молочные продукты с содержанием жира 0% не имеют калорийности и более полезны. Это не так! Отсутствие жиров в молочных продуктах мешает усвоению кальция и витамина D, которыми богаты эти продукты.

Поэтому я не рекомендую употреблять обезжиренную молочку СОВСЕМ. К тому же жир нейтрализовал бы кислоты, которые содержатся, например, в йогурте или других кисломолочных продуктах. Без жира мы получаем повышенную кислотность, что негативно влияет на желудок и поджелудочную железу.



Что делать: выбирать молочные продукты не выше 15% жирности.

7. Консервы и копчености

Эти “вкусняшки” так и манят нас в магазине. Но обилие соли, специй и консервантов раздражают стенки желудка и могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому я рекомендую исключить эти продукты из своего рациона совсем. К тому же они часто содержат избыточное количество соуса, в котором кроются калории, превращающиеся в жир и целлюлит.



Что делать: если очень хочется таких продуктов, то есть их надо в малых количествах и не на голодный желудок.

8. Лук и чеснок

Сами по себе лук и чеснок безопасны и даже полезны. Но из-за большого содержания эфирных масел (в том числе аллицина) натощак их лучше не есть.

Что делать: добавлять лук и чеснок в качестве приправ к салатам и основным блюдам или смешивать с другими продуктами.

Иллюстративное фото (pexels.com)