ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мощный оздоравливающий эффект: врач рассказала, как наладить глубокий сон

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 18:09
Мощный оздоравливающий эффект: врач рассказала, как наладить глубокий сон Екатерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Проблемы со сном во время пандемии волнуют очень и очень многих. Крепкий сон напрямую влияет на формирование сильного иммунитета. Так что здоровое питание спорт и витамины – все это важно, но без сна организм все равно будет слабым и подверженным вирусам.

Особенно ценной считается глубокая фаза сна, именно она обладает мощным оздоровительным эффектом.

Как удлинить глубокий сон, рассказала в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram врач-эндокринолог Екатерина Григорьева.

"Весь наш сон состоит из 4-6 циклов, в каждом из которых есть две фазы: глубокого и быстрого сна. Первая фаза занимает около 75 %, вторая – 25 %.

Если человека разбудить во время глубокого сна, проснуться ему тяжело, он будет дезориентирован.

Глубокий сон обладает мощным оздоровительным эффектом. И когда меня спрашивают про эффективное anti-age средство, то я рекомендую сон", – рассказала Екатерина.

Мощный оздоравливающий эффект: врач рассказала, как наладить глубокий сонСон (фото: pexels.com)

Во время глубокого сна организм расслабляется, дыхание успокаивается, мозг становится менее чувствителен к внешним раздражителям.

А также:

  • восстанавливаются клетки и мышечная ткань;
  • укрепляется иммунная система;
  • активизируется метаболизм глюкозы;
  • органы очищаются от токсинов, происходят процессы регенерации;
  • мозг перезагружается, организм накапливает энергию, которую мы тратим в период бодрствования, активной деятельности.

Чем моложе человек, тем больше времени он проводит в фазе глубокого сна, потому что организму нужно расти и развиваться.

При дефиците глубокого сна снижаются когнитивные функции мозга, память и способность к обучению.

Как понять, что эта фаза недостаточна по времени? Один из диагностических признаков – если утром человек не чувствует себя отдохнувшим.

Мощный оздоравливающий эффект: врач рассказала, как наладить глубокий сонЧто вы чувствуете по утрам? (фото: pexels.com)

Топ-8 рекомендаций: как удлинить глубокий сон

  1. Ритуалы перед сном, чтобы организм понимал, что пора спать: теплая ванна, умывание, чистка зубов и т.д.
  2. Правильная подушка. Использование подушки для шеи прямоугольной формы с углублением посередине поможет улучшить качество сна.
  3. Продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для серотонина и мелатонина, гормона сна.
  4. Ванна с английской солью.
  5. Расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, особенно – если много времени проводите за компьютером.
  6. Ароматерапия. Мне нравится, как работает эфирное масло лаванды c маслом сладкого апельсина 1:1.
  7. Аудиокнига или расслабляющая музыка.
  8. Короткая медитация или любая дыхательная практика. Начните с 2-3 минут, постепенно увеличивая время.

Раньше нутрициолог рассказала, чем грозят фрукты для здоровья, всегда считались полезной едой.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Знаменитый астролог назвал знаки Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"
Знаменитый астролог назвал знаки Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"