Мощный оздоравливающий эффект: врач рассказала, как наладить глубокий сон

Проблемы со сном во время пандемии волнуют очень и очень многих. Крепкий сон напрямую влияет на формирование сильного иммунитета. Так что здоровое питание спорт и витамины – все это важно, но без сна организм все равно будет слабым и подверженным вирусам.

Как удлинить глубокий сон, рассказала в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram врач-эндокринолог Екатерина Григорьева.

Особенно ценной считается глубокая фаза сна, именно она обладает мощным оздоровительным эффектом.

"Весь наш сон состоит из 4-6 циклов, в каждом из которых есть две фазы: глубокого и быстрого сна. Первая фаза занимает около 75 %, вторая – 25 %.

Если человека разбудить во время глубокого сна, проснуться ему тяжело, он будет дезориентирован.

Глубокий сон обладает мощным оздоровительным эффектом. И когда меня спрашивают про эффективное anti-age средство, то я рекомендую сон", – рассказала Екатерина.

Сон (фото: pexels.com)

Во время глубокого сна организм расслабляется, дыхание успокаивается, мозг становится менее чувствителен к внешним раздражителям.

А также:

восстанавливаются клетки и мышечная ткань;

укрепляется иммунная система;

активизируется метаболизм глюкозы;

органы очищаются от токсинов, происходят процессы регенерации;

мозг перезагружается, организм накапливает энергию, которую мы тратим в период бодрствования, активной деятельности.

Чем моложе человек, тем больше времени он проводит в фазе глубокого сна, потому что организму нужно расти и развиваться.

При дефиците глубокого сна снижаются когнитивные функции мозга, память и способность к обучению.

Как понять, что эта фаза недостаточна по времени? Один из диагностических признаков – если утром человек не чувствует себя отдохнувшим.

Что вы чувствуете по утрам? (фото: pexels.com)

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