Мощный оздоравливающий эффект: врач рассказала, как наладить глубокий сон
Проблемы со сном во время пандемии волнуют очень и очень многих. Крепкий сон напрямую влияет на формирование сильного иммунитета. Так что здоровое питание спорт и витамины – все это важно, но без сна организм все равно будет слабым и подверженным вирусам.
Особенно ценной считается глубокая фаза сна, именно она обладает мощным оздоровительным эффектом.
Как удлинить глубокий сон, рассказала в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram врач-эндокринолог Екатерина Григорьева.
"Весь наш сон состоит из 4-6 циклов, в каждом из которых есть две фазы: глубокого и быстрого сна. Первая фаза занимает около 75 %, вторая – 25 %.
Если человека разбудить во время глубокого сна, проснуться ему тяжело, он будет дезориентирован.
Глубокий сон обладает мощным оздоровительным эффектом. И когда меня спрашивают про эффективное anti-age средство, то я рекомендую сон", – рассказала Екатерина.
Сон (фото: pexels.com)
Во время глубокого сна организм расслабляется, дыхание успокаивается, мозг становится менее чувствителен к внешним раздражителям.
А также:
- восстанавливаются клетки и мышечная ткань;
- укрепляется иммунная система;
- активизируется метаболизм глюкозы;
- органы очищаются от токсинов, происходят процессы регенерации;
- мозг перезагружается, организм накапливает энергию, которую мы тратим в период бодрствования, активной деятельности.
Чем моложе человек, тем больше времени он проводит в фазе глубокого сна, потому что организму нужно расти и развиваться.
При дефиците глубокого сна снижаются когнитивные функции мозга, память и способность к обучению.
Как понять, что эта фаза недостаточна по времени? Один из диагностических признаков – если утром человек не чувствует себя отдохнувшим.
Что вы чувствуете по утрам? (фото: pexels.com)
Топ-8 рекомендаций: как удлинить глубокий сон
- Ритуалы перед сном, чтобы организм понимал, что пора спать: теплая ванна, умывание, чистка зубов и т.д.
- Правильная подушка. Использование подушки для шеи прямоугольной формы с углублением посередине поможет улучшить качество сна.
- Продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для серотонина и мелатонина, гормона сна.
- Ванна с английской солью.
- Расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, особенно – если много времени проводите за компьютером.
- Ароматерапия. Мне нравится, как работает эфирное масло лаванды c маслом сладкого апельсина 1:1.
- Аудиокнига или расслабляющая музыка.
- Короткая медитация или любая дыхательная практика. Начните с 2-3 минут, постепенно увеличивая время.
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