Потужний оздоровлюючий ефект: лікар розповіла, як налагодити глибокий сон

Проблеми зі сном під час пандемії хвилюють дуже і дуже багатьох. Міцний сон безпосередньо впливає на формування сильного імунітету. Тож здорове харчування спорт і вітаміни – все це важливо, але без сну організм все одно буде слабким і схильним до вірусів.

Як подовжити глибокий сон, розповіла у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Особливо цінною вважається глибока фаза сну, саме вона володіє потужним оздоровчим ефектом.

"Весь наш сон складається з 4-6 циклів, в кожному з яких є дві фази: глибокого і швидкого сну. Перша фаза займає близько 75 %, друга – 25 %.

Якщо людину розбудити під час глибокого сну, прокинутися буде важко, вона буде дезорієнтованою.

Глибокий сон має потужний оздоровчий ефект. І коли мене запитують про ефективний anti-age засіб, то я рекомендую сон", – розповіла Катерина.

Сон (фото: pexels.com)

Під час глибокого сну організм розслабляється, дихання заспокоюється, мозок стає менш чутливий до зовнішніх подразників.

А також:

відновлюються клітини і м'язова тканина;

зміцнюється імунна система;

активізується метаболізм глюкози;

органи очищаються від токсинів, відбуваються процеси регенерації;

мозок перезавантажується, організм накопичує енергію, яку ми витрачаємо в період неспання, активної діяльності.

Чим молодша людина, тим більше часу вона проводить у фазі глибокого сну, тому що організму потрібно рости і розвиватися.

При дефіциті глибокого сну знижуються когнітивні функції мозку, пам'ять і здатність до навчання.

Як зрозуміти, що ця фаза недостатня за часом? Одна з діагностичних ознак – якщо вранці людина не відчуває себе відпочилою.

Що ви відчуваєте вранці? (фото: pexels.com)

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