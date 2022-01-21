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Потужний оздоровлюючий ефект: лікар розповіла, як налагодити глибокий сон

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П'ятниця 21 січня 2022 18:09
Потужний оздоровлюючий ефект: лікар розповіла, як налагодити глибокий сон Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Проблеми зі сном під час пандемії хвилюють дуже і дуже багатьох. Міцний сон безпосередньо впливає на формування сильного імунітету. Тож здорове харчування спорт і вітаміни – все це важливо, але без сну організм все одно буде слабким і схильним до вірусів.

Особливо цінною вважається глибока фаза сну, саме вона володіє потужним оздоровчим ефектом.

Як подовжити глибокий сон, розповіла у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

"Весь наш сон складається з 4-6 циклів, в кожному з яких є дві фази: глибокого і швидкого сну. Перша фаза займає близько 75 %, друга – 25 %.

Якщо людину розбудити під час глибокого сну, прокинутися буде важко, вона буде дезорієнтованою.

Глибокий сон має потужний оздоровчий ефект. І коли мене запитують про ефективний anti-age засіб, то я рекомендую сон", – розповіла Катерина.

Потужний оздоровлюючий ефект: лікар розповіла, як налагодити глибокий сонСон (фото: pexels.com)

Під час глибокого сну організм розслабляється, дихання заспокоюється, мозок стає менш чутливий до зовнішніх подразників.

А також:

  • відновлюються клітини і м'язова тканина;
  • зміцнюється імунна система;
  • активізується метаболізм глюкози;
  • органи очищаються від токсинів, відбуваються процеси регенерації;
  • мозок перезавантажується, організм накопичує енергію, яку ми витрачаємо в період неспання, активної діяльності.

Чим молодша людина, тим більше часу вона проводить у фазі глибокого сну, тому що організму потрібно рости і розвиватися.

При дефіциті глибокого сну знижуються когнітивні функції мозку, пам'ять і здатність до навчання.

Як зрозуміти, що ця фаза недостатня за часом? Одна з діагностичних ознак – якщо вранці людина не відчуває себе відпочилою.

Потужний оздоровлюючий ефект: лікар розповіла, як налагодити глибокий сонЩо ви відчуваєте вранці? (фото: pexels.com)

Топ-8 рекомендацій: як подовжити глибокий сон

  1. Ритуали перед сном, щоб організм розумів, що пора спати: тепла ванна, умивання, чищення зубів і т. д.
  2. Правильна подушка. Використання подушки для шиї прямокутної форми з поглибленням посередині допоможе поліпшити якість сну.
  3. Продукти, багаті триптофаном. Це будівельний матеріал для серотоніну і мелатоніну, гормону сну.
  4. Ванна з англійською сіллю.
  5. Розслабляючий масаж шийно-комірцевої зони, особливо – якщо багато часу проводите за комп'ютером.
  6. Ароматерапія. Мені подобається, як працює ефірна олія лаванди з маслом солодкого апельсина 1: 1.
  7. Аудіокнига або розслаблююча музика.
  8. Коротка медитація або будь-яка дихальна практика. Почніть з 2-3 хвилин, поступово збільшуючи час.

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