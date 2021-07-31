Топ-9 правил, которые помогут не тратить много денег на правильный рацион

Многие люди считают, что нужно много денег, чтобы правильно питаться, но это не обязательно. Правильное питание может быть на любой бюджет.

Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram советами, которые помогут вам не тратить много денег и при этом придерживаться правильного питания.

Топ-9 способов сэкономить:

1. Покупайте сезонные и локальные продукты - сезонные фрукты и овощи более свежие, ароматные и более доступные, чем продукты, произведенные вне сезона.

2. Покупайте продукты "вне бренда" - сравнив составы разных брендов, можно увидеть, что один и тот же продукт может стоить в несколько раз дороже просто из-за узнаваемости торговой марки.

3. Планирование рациона сможет помочь экономить при покупке продуктов и при их использовании дома, чтобы не выбрасывать что-то, что осталось с предыдущего дня. Очень удобно в такие моменты находить несколько разных рецептов с одним набором ингредиентов, чтобы всё использовать и было разнообразно.

4. Готовим дома и берем с собой - приготовление еды дома, а не обед в ресторанах или покупка предварительно упакованных блюд - один из самых простых и эффективных способов сэкономить на здоровом питании.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Следите за скидками на разные правильные продукты в магазинах около дома или работы, так можно купить сыр/йогурт, фрукты по хорошей цене

6. Замороженные овощи и фрукты помогут экономить - если вам трудно израсходовать все свои свежие фрукты и овощи до того, как они начнут портиться, подумайте о покупке замороженных продуктов .

7. Соблюдайте правила хранения продуктов

8. Можно купить оптом и получить хорошую цену. То, что хранится долго, выгоднее покупать именно так.

9. Покупайте цельные продукты и используйте все части, так например купив курицу из её твердых частей можно сделать бульон для каких-то блюд, а из остатков зелени и стебельков овощной суп, а из вчерашнего хлеба можно сделать сухарики в духовке и добавить в салат.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Разумное потребление даже в продуктах питания помогает быть более экологичным. Все гениальное просто и не нужно думать, что что-то сложно. Нужно просто упрощать это все.