ТВ-кулинар дал рецепт шоколадных пряников ко Дню святого Николая, от которых дети будут в восторге
Подготовьтесь к празднованию Дня святого Николая заранее. Испеките оригинальные и вкусные шоколадные пряники, которые станут отличным подарком для малышей. А еще ими можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную "игрушку"
Рецептом вкусняшек поделился Алекс Якутов - шеф-повар реалити "Адская кухня" на "Новом канале".
Для того, чтобы приготовить пряники, вам понадобятся такие ингредиенты:
- черного шоколада - 130 г
- сливочного масла - 50 г
- какао - 20 г
- пшеничной муки - 120 г
- разрыхлителя - пол чайной ложки
- сахара - 70 г
- яиц - 1 шт.
- сахарная пудра для обсыпки
Также желательно отыскать несколько капель мятного экстракта.
Как готовить шоколадные пряники
Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.
Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.
Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.
В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.
Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.
Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.
Выпекайте 10-15 минут при 170 градусах.
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