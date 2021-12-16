ТБ-кулінар дав рецепт шоколадних пряників до Дня святого Миколая, від яких діти будуть у захваті

Підготуйтеся до святкування Дня святого Миколая заздалегідь. Спечіть оригінальні і смачні шоколадні пряники, які стануть відмінним подарунком для малюків. А ще ними можна прикрасити ялинку, щоб потім кожен раз перед чаюванням зривати смачну "іграшку"

Для того, щоб приготувати пряники, вам знадобляться такі інгредієнти:

чорного шоколаду - 130 г

вершкового масла - 50 г

какао - 20 г

пшеничного борошна - 120 г

розпушувача - пів чайної ложки

цукру - 70 г

яєць - 1 шт.

цукрова пудра для обсипання

Також бажано відшукати кілька крапель м'ятного екстракту.

Як готувати шоколадні пряники

Розтопіть шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Окремо з'єднайте борошно, какао та розпушувач.

Цукор з яйцем збийте до пишної світлої піни.

У яєчну суміш влийте розтоплений шоколад з олією, додайте м'ятний екстракт і перемішайте до утворення однорідної маси. Всипте борошняну суміш і за допомогою лопатки замісіть тісто.

Готове тісто накрийте плівкою та покладіть на дві години в холодильник.

З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки приблизно по 5 см в діаметрі. Обсипте їх цукровою пудрою і покладіть на відстані 5 см одна від одної. Кожну кульку трохи притисніть.

Випікайте 10-15 хвилин при 170 градусах.