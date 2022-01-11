Тяжесть в желудке: нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздников

После новогодних праздников многие ощущают вялость, усталость, тяжесть в желудке… Так и хочется "скинуть балласт" лишних еды и напитков, с которыми переборщили за время многочисленных застолий с родными и друзьями.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила попробовать для очищения всего организма простой детокс-чай, который использовался еще в Аюрведе.

Аюрведа – это древняя система индийской медицины, ее также называют матерью любой медицины.

Чай для детокса (фото: instagram.com/biotorium)

Аювердический детокс-чай

Ингредиенты:

1 л воды,

1-2 ст. л. тонко нарезанного корня имбиря,

1 ст. л. тонко нарезанного корня куркумы или 1 ч. л. молотой,

1-2 ч. л. кориандра,

1-2 ч. л. зиры,

1-2 ч. л. семян фенхеля,

1-2 ч. л. зеленого или черного чая, мате или мяты,

1 долька лимона.

Приготовление:

1. Поместите чай и все специи в чайник, залейте полулитром кипящей водой.

2. Оставьте настояться на 5 минут, перелейте в чашки через сито и сразу же пейте.

3. Снова залейте чайник кипящей водой, оставьте настояться чуть дольше, перелейте в чашку и пейте в течение дня.

4. Можно повторить заварку еще несколько раз.

Внимание: о противопоказаниях к употреблению отдельных трав проконсультируйтесь со своим врачом.