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Тяжесть в желудке: нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздников

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Вторник 11 января 2022 09:09
Тяжесть в желудке: нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздников Чай для детокса (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

После новогодних праздников многие ощущают вялость, усталость, тяжесть в желудке… Так и хочется "скинуть балласт" лишних еды и напитков, с которыми переборщили за время многочисленных застолий с родными и друзьями.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила попробовать для очищения всего организма простой детокс-чай, который использовался еще в Аюрведе.

Аюрведа – это древняя система индийской медицины, ее также называют матерью любой медицины.

Тяжесть в желудке: нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздниковЧай для детокса (фото: instagram.com/biotorium)

Аювердический детокс-чай

Ингредиенты:

  • 1 л воды,
  • 1-2 ст. л. тонко нарезанного корня имбиря,
  • 1 ст. л. тонко нарезанного корня куркумы или 1 ч. л. молотой,
  • 1-2 ч. л. кориандра,
  • 1-2 ч. л. зиры,
  • 1-2 ч. л. семян фенхеля,
  • 1-2 ч. л. зеленого или черного чая, мате или мяты,
  • 1 долька лимона.

Приготовление:

1. Поместите чай и все специи в чайник, залейте полулитром кипящей водой.

2. Оставьте настояться на 5 минут, перелейте в чашки через сито и сразу же пейте.

3. Снова залейте чайник кипящей водой, оставьте настояться чуть дольше, перелейте в чашку и пейте в течение дня.

4. Можно повторить заварку еще несколько раз.

Внимание: о противопоказаниях к употреблению отдельных трав проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, какие пять продуктов способны улучшить кожу после новогодних праздников.

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