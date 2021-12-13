Убрать воспаление и восстановить хрящ: врач назвала эффективные средства для лечения суставов
Что делать, если болят суставы? Для начала, определить причину, а затем включить в программу лечения добавки, которые помогут восстановить хрящ, структуру сустава и убрать воспаление.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Она напомнила, что все болезни суставов условно можно разделить на воспалительные и дегенеративные.
Суставы (фото: pexels.com)
Поэтому и все добавки можно разделить на противовоспалительные и восстанавливающие структуру сустава. Кроме добавок, нужно устранять причину, например, если воспаление из-за хламидиоза, то избавиться от хламидий и добавками здесь не отделаться.
Противоспалительные БАДы
- Босвеллия
- Куркума
- Имбирь
- Экстракт черного перца
- МСМ
- Омега 3
- Дигидрокверцетин
- Вобензим
- Витамин Е
Гормоны: глюкокортикоиды, андрогены (тестостерон и ДГЭА), мелатонин.
Чтобы восстанавливать хрящ, нужен питьевой режим, достаточная физическая активность, работа со стопой и позвоночником, а также устранение остальных причин.
Как помочь суставам (фото: pexels.com)
Восстанавливающие БАДы
- Хондроитин
- Глюкозамин
- Гиалуроновая кислота
- МСМ
- Коллаген
- Витамин С
- Магний
- Марганец
Гормоны: соматропин, витамин Д, гормоны щитовидной железы.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и специалисту-нутрициологу.
Раньше нутрициолог назвала простое средство для поддержки печени.