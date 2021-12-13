Прибрати запалення і відновити хрящ: лікар назвала ефективні засоби для лікування суглобів

Що робити, якщо болять суглоби? Для початку, визначити причину, а потім включити в програму лікування добавки, які допоможуть відновити хрящ, структуру суглоба і прибрати запалення.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. Вона нагадала, що всі хвороби суглобів умовно можна розділити на запальні і дегенеративні.

Суглоб (фото: pexels.com)

Тому і всі добавки можна розділити на протизапальні та відновлюючі структуру суглоба. Крім добавок, потрібно усувати причину, наприклад, якщо запалення через хламідіозу, то позбутися від хламідій і добавками тут не відбутися.

Протизапальні БАДи

Босвеллія

Куркума

Імбир

Екстракт чорного перцю

МСМ

Омега 3

Дигідрокверцетин

Вобензим

Вітамін Е

Гормони: глюкокортикоїди, андрогени (тестостерон і ДГЕА), мелатонін.

Щоб відновлювати хрящ, потрібен питний режим, достатня фізична активність, робота зі стопою і хребтом, а також усунення інших причин.

Як допомогти суглобам (фото: pexels.com)

Відновлюють БАДи

Хондроїтин

Глюкозамін

Гіалуронова кислота

МСМ

Колаген

Вітамін С

Магній

Марганець

Гормони: соматропін, вітамін Д, гормони щитовидної залози.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і фахівця-нутриціолога.