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Прибрати запалення і відновити хрящ: лікар назвала ефективні засоби для лікування суглобів

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Понеділок 13 грудня 2021 18:01
Прибрати запалення і відновити хрящ: лікар назвала ефективні засоби для лікування суглобів Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: RBC.UA

Що робити, якщо болять суглоби? Для початку, визначити причину, а потім включити в програму лікування добавки, які допоможуть відновити хрящ, структуру суглоба і прибрати запалення.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. Вона нагадала, що всі хвороби суглобів умовно можна розділити на запальні і дегенеративні.

Прибрати запалення і відновити хрящ: лікар назвала ефективні засоби для лікування суглобівСуглоб (фото: pexels.com)

Тому і всі добавки можна розділити на протизапальні та відновлюючі структуру суглоба. Крім добавок, потрібно усувати причину, наприклад, якщо запалення через хламідіозу, то позбутися від хламідій і добавками тут не відбутися.

Протизапальні БАДи

  • Босвеллія
  • Куркума
  • Імбир
  • Екстракт чорного перцю
  • МСМ
  • Омега 3
  • Дигідрокверцетин
  • Вобензим
  • Вітамін Е

Гормони: глюкокортикоїди, андрогени (тестостерон і ДГЕА), мелатонін.

Щоб відновлювати хрящ, потрібен питний режим, достатня фізична активність, робота зі стопою і хребтом, а також усунення інших причин.

Прибрати запалення і відновити хрящ: лікар назвала ефективні засоби для лікування суглобів

Як допомогти суглобам (фото: pexels.com)

Відновлюють БАДи

  • Хондроїтин
  • Глюкозамін
  • Гіалуронова кислота
  • МСМ
  • Колаген
  • Вітамін С
  • Магній
  • Марганець

Гормони: соматропін, вітамін Д, гормони щитовидної залози.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і фахівця-нутриціолога.

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