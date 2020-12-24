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Украинская певица поделилась необычным рецептом лазаньи: попробуйте приготовить!

Автор: Светлана Мащенко

Украинская певица с боливийскими корнями Michelle Andrade поделилась уникальным рецептом из итальянской кухни - лазаньи с рыбой. Звезда призналась, что она его изобрела совершенно случайно, экспериментируя на кухне.

Артистка пришла на кухню к Марии Мельник в рубрику "Вкусный эксклюзив" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

"Однажды я попросила свою подружку научить меня готовить лазанью. А она предложила вместо мяса добавить тунец, - рассказала певица. - Признаюсь, что едя на съемку, я не ела, специально для того, чтобы почувствовать настоящий вкус этого блюда".

Для приготовления лазаньи по рецепту Michelle Andrade понадобятся:

  • Лук - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Помидоры - 6 шт.
  • Сливочное масло - 75 г
  • Подсолнечное масло - 50 мл
  • Томатная паста без сахара - 250 мл
  • Крупные шарики моцареллы - 4 шт.
  • Тунец в собственном соку - 3 уп.
  • Листы для лазаньи - 1 уп.

Приготовление:

Чтобы повторить этот рецепт, нарежьте лук и чеснок, обжарьте на сливочном масле. Далее бланшируйте помидоры и мелко нарежьте. Добавьте их к луку и чесноку. Протушите пять минут. Добавьте томатную пасту и тунец. Моцареллу нарежьте тонкими кольцами.

В кипящую воду налейте подсолнечное масло, отварите листы для лазаньи, чтобы они стали мягкими. Выложите слоями тесто, тунец в томатном соусе и моцареллу. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов.

Ранее мы писали, что Michelle Andrade поделилась секретом стройности.

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