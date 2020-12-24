Украинская певица поделилась необычным рецептом лазаньи: попробуйте приготовить!

Украинская певица с боливийскими корнями Michelle Andrade поделилась уникальным рецептом из итальянской кухни - лазаньи с рыбой. Звезда призналась, что она его изобрела совершенно случайно, экспериментируя на кухне.
Артистка пришла на кухню к Марии Мельник в рубрику "Вкусный эксклюзив" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".
"Однажды я попросила свою подружку научить меня готовить лазанью. А она предложила вместо мяса добавить тунец, - рассказала певица. - Признаюсь, что едя на съемку, я не ела, специально для того, чтобы почувствовать настоящий вкус этого блюда".
Для приготовления лазаньи по рецепту Michelle Andrade понадобятся:
Приготовление:
Чтобы повторить этот рецепт, нарежьте лук и чеснок, обжарьте на сливочном масле. Далее бланшируйте помидоры и мелко нарежьте. Добавьте их к луку и чесноку. Протушите пять минут. Добавьте томатную пасту и тунец. Моцареллу нарежьте тонкими кольцами.
В кипящую воду налейте подсолнечное масло, отварите листы для лазаньи, чтобы они стали мягкими. Выложите слоями тесто, тунец в томатном соусе и моцареллу. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов.
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