Укрепить связки и суставы: врач назвала простой и действенный способ

Костный бульон - это доступный источник коллагена. А коллаген и желатин защищают и укрепляют суставы, мышцы, поддерживают здоровье и красоту кожи, волос, ногтей.

Налегать стоит на бульон (фото: pexels.com)

Костный бульон можно использовать не только для приготовления обеденных супов. В ужин это отличный вариант насыщения без тяжести в желудке, а также это - источник глутамина, чтобы ночью активизировать восстановление слизистой оболочки ЖКТ.

Топ причин есть костный бульон⠀

Питательный и легко усваивается.

Белок обеспечивает длительное насыщение и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Насыщен минералами.

При термической обработке кальций, магний и фосфор высвобождаются, препятствуя развитию остеопороза.

Содержит пробиотики, которые работают на благо микробиоты кишечника.

Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают уменьшить боль и воспаление в суставах.

Богат аминокислотами.

- Глутамин нормализует обмен веществ и эффективен при повышенной тонкокишечной проницаемости, которая является главной причиной аутоиммунных заболеваний, пищевых аллергий и пищевых непереносимостей.

- Глицин обеспечивает качественный и глубокий сон, повышает внимание и концентрацию. Поддерживает фазы детоксикации в печени, обеспечивает синтез антиоксидантов.

- Аргинин укрепляет иммунитет и восстанавливает клетки печени.

- Благодаря этим свойствам, костный бульон включен во многие протоколы питания: LCHF, Paleo, AIP, Keto, ФОДМАП, ГАПС, антикандидный.

Секреты приготовления полезного бульона - ниже (фото: pexels.com)

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Как приготовить костный бульон правильно: правила

1. Чтобы получить максимальную пользу - повысить содержание минералов и других полезных веществ в готовом продукте, оптимально готовить костный бульон не менее 12 часов.

2. Для варки желательно использовать кости животных с более высоким содержанием насыщенных жиров - говядины или баранины и с более низким содержанием полиненасыщенных жиров - кости птиц.

3. Чтобы ограничить воздействие кислорода на жир, варите бульон под закрытой крышкой. Для уменьшения влияния окисленного жира, его нужно снять во время кипения или удалить после охлаждения, когда затвердеет.